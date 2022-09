Pionierarbeit macht für viele Menschen den tieferen Sinn ihres Berufslebens aus. Der Umgang mit kreativen Risiken entscheidet über Erfolg und Niedergang. Das Neue ist immer ein Risiko: Wird die Konstruktion halten? Werden die Kunden das Produkt mögen? Werden sie es überhaupt verstehen? Ist das Design spannend? Oder ist es wirr? Das Neue ist aber auch das, was den Konsum antreibt. Gäbe es nichts Neues, hätte niemand einen Grund, noch irgendetwas zu kaufen. In manchen Branchen ist das leicht: Ich schreibe immer wieder neue Artikel, Verlage veröffentlichen neue Bücher. Schon bei der Software wird es schwieriger. Früher sagten wir: "Never change a running system." Dieser Grundsatz funktioniert aus zwei Gründen ...

