Der 25. September könnet der Ausgangsunkt für dramatischen Entwicklungen in der EU und in der Ukraine werden mit weitreichende Folgen für die ganze Welt!In einem sehr ungünstigen Umfeld will Porsche sein IPO am 29. September durchführen. Staatlichen Fond aus Katar und Norwegen wollen sich beteiligen. Nicht alle Banken werden Material bekommen. Der Broker Zerich Securities bieten Kunden über das Portal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...