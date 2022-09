XY Labs, das Unternehmen hinter dem weltweit ersten Kryptografie-gestützten Blockchain-Geodaten-Orakelnetzwerk, teilte heute mit, dass seine Stammaktien der Klasse A ab sofort auf dem tZERO ATS von tZERO gehandelt werden können. tZERO ATS ist ein transparenter, kontinuierlicher und automatisierter Marktplatz, der eine regulierte und rechtskonforme Umgebung für den Handel mit digitalen Wertpapieren bereitstellt. Im Jahr 2018 nahm XY Labs rund 22 Millionen US-Dollar von mehr als 23.000 Investoren ein. Seit heute sind erstmals XY Labs-Aktien für den Sekundärhandel verfügbar. Dies demokratisiert den Zugang zu einzigartigen Assets, fördert die Preistransparenz und ermöglicht eine reibungslose, kontinuierliche Liquidität für den Weiterverkauf von Aktien des privaten Unternehmens.

Arie Trouw, CEO bei XY Labs, kommentiert: "Wir sind sehr erfreut, unseren Aktionären zum ersten Mal den Zugang zu Aktien an einem regulierten und effizienten Handelsplatz zu ermöglichen. Durch diesen Schritt steigern wir den Shareholder Value und bleiben gleichzeitig ein privates Unternehmen. Der Handel über das effiziente, transparente und regulierte alternative Handelssystem von tZERO bietet den Investoren von XY Labs zusätzliche Vorteile wie kontinuierliche Liquidität, Abwicklung in Echtzeit und niedrige Handelsgebühren."

Investoren mit einem Konto bei tZERO Markets, der Broker-Dealer-Tochtergesellschaft von tZERO, können ab sofort mit dem digital erweiterten XY Labs-Wertpapier handeln. Anleger, die ein tZERO Markets-Brokerkonto eröffnen wollen, besuchen bitte https://www.tzero.com/investors/register.

David Goone, CEO bei tZERO, berichtet: "Die Aufnahme des digital erweiterten Wertpapiers von XY Labs bei tZERO ATS ist ein wichtiger Schritt, da wir anstreben, den Handel mit digitalen Wertpapieren auf unserer Plattform auszuweiten, indem wir die angebotenen Vermögenswerte und die Anzahl der Investoren, die die Plattform nutzen, erhöhen. Wir heißen die Aktionäre von XY Labs herzlich willkommen bei tZERO Markets und freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit XY Labs, während wir unser Produktangebot in allen Geschäftszweigen erweitern."

Die Aktie von XY Labs nutzt die Smart-Contract-Technologie von tZERO, die auf der Ethereum-Blockchain basiert. XY Labs verwaltet seine Kapitalisierungstabelle mithilfe der SEC-registrierten Transferagentur-Dienstleistungen von Vertalo.

Dave Hendricks, CEO und Mitbegründer von Vertalo, erklärt: "Vertalo fühlt sich geehrt, zusammen mit XY Labs und tZERO das Investorenerlebnis zu verbessern und den Zugang zur den Wertpapieren von XY Labs durch unseren digitalen Transferagentur-Service zu demokratisieren. Wir erwarten, dass viele Pionierunternehmen wie XY Labs, die Web3-Anwendungen entwickeln, dem Beispiel folgen und ihre traditionellen Aktien umwandeln werden, um sie auf ATS-Plattformen wie tZERO handelbar und übertragbar zu machen."

XY Labs wurde 2012 gegründet und hat sich dank seiner umfangreichen Erfahrung mit Consumer-Hardware, globaler Community und App-Entwicklung zu einem expandierenden Unternehmen entwickelt, das eine Vielzahl an Tools und Technologien bereitstellt, um die Erlebnisse und Interaktionen der Nutzerinnen und Nutzer mit der physischen Welt zu verändern. Zu diesen Tools und Technologien zählen XYO, ein verteiltes Blockchain-Netzwerk von Knotenpunkten, das mehr Zuverlässigkeit und Informationen in Echtzeit ermöglicht und Realwelt-Daten mithilfe von Geo-, Zeit- und sonstigen Metadaten validiert, COIN, eine App mit mehr als fünf Millionen Downloads, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, digitale Assets mit der Validierung von geografischen Standort- und anderen Daten zu verdienen, und XY Find It, der XY4+ Bluetooth Item Finder, der das schnelle und problemlose Auffinden von verlegten Gegenständen erlaubt.

Hinweise an Investoren

Investoren sollten beachten, dass der Handel mit Wertpapieren mit erheblichen Risiken verbunden sein kann. Diese Risiken beinhalten die Tatsache, dass keine Garantie für das Erzielen einer Rendite besteht, Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf, fehlende Liquidität, die sich auf den Preis und die Verkaufsmöglichkeiten auswirken kann, sowie der mögliche Verlust des investierten Kapitals. Außerdem könnte die Investition in ein einziges Wertpapier eine unzureichende Diversifizierung und damit ein höheres Risiko bedeuten. Potenziellen Investoren wird dringend empfohlen, einen qualifizierten Berater im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen, steuerlichen, rechtlichen oder sonstigen Folgen des Handels mit Wertpapieren zu konsultieren.

Kein Angebot, keine Aufforderung, keine Anlageberatung und keine Empfehlungen

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und stellt weder ein Verkaufsangebot, eine Aufforderung zum Kauf oder eine Empfehlung für ein Wertpapier dar, noch ist sie ein Angebot zur Erbringung von Anlageberatungs- oder anderen Dienstleistungen durch tZERO oder eines seiner verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften, leitenden Angestellten, Direktoren oder Mitarbeiter. Keine Bezugnahme auf ein bestimmtes Wertpapier stellt eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten dieses oder eines anderen Wertpapiers dar. Keine Inhalt dieser Mitteilung ist als Aufforderung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Termingeschäften, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten oder als Angebot oder Erbringung einer Anlageberatung oder -dienstleistung für eine Person in einer beliebigen Gerichtsbarkeit zu betrachten. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Meinung über die Eignung eines Wertpapiers dar, und die in dieser Mitteilung dargestellten Ansichten sind nicht als Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers zu verstehen. Bei der Erstellung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen haben wir die Anlagepräferenzen, Ziele und finanziellen Umstände einer bestimmten Person nicht berücksichtigt. Diese Informationen liegen keinen spezifischen Anlagezielen, der finanziellen Situation oder den besonderen Bedürfnissen einer bestimmten Person zugrunde, und die erwähnten Anlagen sind möglicherweise nicht für alle Personen geeignet. Alle von uns in dieser Mitteilung dargestellten Ansichten beruhen auf den Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Mitteilung vorlagen. Korrigierte oder zusätzliche Informationen könnten eine Änderung dieser Ansichten bewirken. Alle Informationen sind vorbehaltlich möglicher Fehler. Aus verschiedenen Gründen können Informationen unzuverlässig werden, z. B. aufgrund von Veränderungen der Marktbedingungen oder des Wirtschaftsklimas.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Außerdem können tZERO, ihre Tochtergesellschaften oder ihre Repräsentanten von Zeit zu Zeit mündlich oder schriftlich zukunftsgerichtete Aussagen tätigen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Erwartungen und Projektionen über zukünftige Ereignisse, die aus den gegenwärtig verfügbaren Informationen abgeleitet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, darunter finanzielle Leistungen und Prognosen, Wachstum von Umsatz und Erträgen sowie Geschäftsaussichten und -möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf historische Tatsachen beziehen und in vielen Fällen Begriffe wie "können", "sollten", "erwarten", "antizipieren", "erwägen", "schätzen", "glauben", "planen", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "hoffen" oder die Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe verwenden. Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit von tZERO und seinen Tochtergesellschaften, die Kursänderungen vorzunehmen, die Fähigkeit von tZERO, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten, und Wettbewerbsbedingungen. Diese und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind lediglich Vorhersagen. Die künftigen Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser und anderer Mitteilungen und Stellungnahmen erörtert werden, die von Zeit zu Zeit von tZERO, ihren Tochtergesellschaften oder ihren jeweiligen Repräsentanten abgegeben werden, treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ereignissen und Ergebnissen abweichen und unterliegen bestimmten Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen. tZERO, seine Tochtergesellschaften und seine Vertreter sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Über XY Labs

XY Labs ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Kalifornien, USA, das sich dem Ziel widmet, Software und Standortdaten-gestützte Geräte für ein globales Datennetzwerk zu entwickeln, das der dataistischen Beziehung der Menschen zur physischen Welt Rechnung trägt. Zu den Produkten von XY Labs gehören die COIN-App und das XYO-Netzwerk. An dem XYO-Netzwerk, für das mehr als 5 Millionen Knotenpunkte bereitgestellt wurden, können Nutzerinnen und Nutzer weltweit teilnehmen, die dafür sogar finanziell belohnt werden.

Über tZERO

tZERO Group, Inc. (tZERO) und ihre Broker-Dealer-Tochtergesellschaften betreiben eine innovative Liquiditätsplattform für private Unternehmen und Vermögenswerte. Wir stellen institutionelle Lösungen für Emittenten bereit, die ihre Kapitalisierungstabelle mithilfe der Blockchain-Technologie digitalisieren und auf einer regulierten alternativen Handelsplattform handeln möchten. Über seine Broker-Dealer-Tochtergesellschaften demokratisiert tZERO den Zugang zu privaten Vermögenswerten, indem es einen einfachen, automatisierten und effizienten Handelsplatz für Broker-Dealer, Institutionen und Investoren bereitstellt. tZERO ist ein Portfoliounternehmen von Medici Ventures, L.P., einem Blockchain-fokussierten Fonds. General Partner dieses Fonds ist ein mit Pelion Venture Partners verbundenes Unternehmen. Overstock.com, Inc. (NASDAQ:OSTK) ist ein Kommanditist von Medici Ventures, L.P. und hält eine direkte Minderheitsbeteiligung an tZERO. Weitere Informationen über tZERO sind erhältlich unter https://www.tzero.com/.

tZERO ist kein registrierter Broker-Dealer, kein Finanzierungsportal, kein Underwriter, keine Investmentbank, kein Anlageberater und kein Anlageverwalter und erbringt keine Brokerage-, Investmentbanking- oder Underwriting-Dienstleistungen, bietet keine Empfehlungen oder Anlageberatung und erbringt keine Brokerage-Dienstleistungen. tZERO ist nicht an der Verhandlung oder Ausführung von Sekundärmarkt-Transaktionen für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren beteiligt und nimmt zu keinem Zeitpunkt Zahlungsmittel von Anlegern oder Wertpapiere in Verbindung mit solchen Transaktionen in Besitz.

Über tZERO ATS

tZERO ATS, LLC ist ein SEC-registriertes Broker-Dealer-Unternehmen und Mitglied von FINRA und SIPC. Weitere Informationen über tZERO ATS sind erhältlich unter https://brokercheck.finra.org/. Digitale Wertpapiere, die auf tZERO ATS gehandelt werden, sind konventionelle unverbriefte Wertpapiere. Das Eigentum an diesen Wertpapieren wird in herkömmlichen Büchern und Datensätzen von regulierten Marktteilnehmern ausgewiesen. Der Begriff "digital" oder "Digitalisierung" bezieht sich auf die Elemente der Blockchain-Technologie von digital erweiterten Wertpapieren, die das Investorenerlebnis durch zusätzliche Transparenz verbessern.

Über tZERO Markets

tZERO Markets, LLC ist ein SEC-registriertes Broker-Dealer-Unternehmen und Mitglied von FINRA und SIPC. Weitere Informationen über tZERO Markets sind erhältlich unter https://brokercheck.finra.org/. Bei den auf der Plattform von tZERO Markets erhältlichen digitalen Wertpapieren handelt es sich um konventionelle unverbriefte Wertpapiere. Das Eigentum an diesen Wertpapieren wird in herkömmlichen Büchern und Datensätzen von regulierten Marktteilnehmern ausgewiesen. Der Begriff "digital" oder "Digitalisierung" bezieht sich auf die Elemente der Blockchain-Technologie von digital erweiterten Wertpapieren, die das Investorenerlebnis durch zusätzliche Transparenz verbessern.

Über Vertalo

Vertalo, eine SEC-registrierte digitale Transferagentur, inspiriert von den Herausforderungen bei ihrem eigenen STO im März 2018, wurde gegründet, um die Lücken zwischen dem Primär- und Sekundärhandel mit digitalen Wertpapierangeboten zu schließen. Als "Betriebssystem für digitale Vermögenswerte" ist Vertalo auf die Vernetzung und Unterstützung der Digital Asset Economy fokussiert und bietet eine branchenführende Lösung zur Verwaltung von Kapitalisierungstabellen und zum Onboarding von Anlegern, die ein direktes Eigentum und die direkte Notierung jedes privaten Vermögenswerts ermöglicht. Vertalo bietet nicht nur direkte Emissionsdienste für Privatunternehmen, sondern auch White-Label-, lizenzierte und Plattform- bzw. API-Dienste für RIAs, Broker-Dealer und Investmentbanken. Vertalo ist eine Tochtergesellschaft von SeriesX mit Hauptsitz in Austin, US-Bundesstaat Texas, und beschäftigt weitere wichtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in New York City. Erfahren Sie mehr über SeriesX und Vertalo unter www.vertalo.com.

