Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA64149P3007 Nevada Sunrise Gold Corp. 26.09.2022 CA6414921032 NEVADA SUNRISE METALS CORP. 27.09.2022 Tausch 1:1

AU0000XINEX3 Atlantic Lithium Ltd. 26.09.2022 AU0000237554 Atlantic Lithium Ltd. 27.09.2022 Tausch 1:1

KYG2287A1004 Color Star Technology Co. Ltd. 26.09.2022 KYG2287A2093 Color Star Technology Co. Ltd. 27.09.2022 Tausch 40:1

