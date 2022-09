Zu Beginn der neuen Handelswoche geben die geldpolitischen Risiken am Krypto Markt weiterhin den Ton an. Ethereum Kurs bei 1.300 Dollar - Stimmung bleibt angeknackst

bei 1.300 Dollar - Stimmung bleibt angeknackst Dauerbrenner bleiben geldpolitische Risiken - Anleger haben Sorgen um rasche Zinserhöhungen noch nicht abgeschüttelt

Geopolitische Risiken gehen zulasten der globalen Marktstimmung Ethereum Kurs bei 1.300 Dollar - Stimmung bleibt angeknackst Zu Beginn der neuen Handelswoche geben die geldpolitischen Risiken am Krypto Markt weiterhin den Ton an. Die jüngste Notenbanksitzung der US-Fed hat offensichtlich ihre Spuren hinterlassen. Dazu gesellen sich auch geopolitische Unwägbarkeiten, welche den Risikoappetit drosseln. Das nach Marktgröße zweitwichtigste Asset Ether notiert am Montagmittag bei rund 1.300 Dollar und damit nahezu neutral auf Wochensicht. Dauerbrenner bleiben geldpolitische Risiken - Anleger haben Sorgen um rasche Zinserhöhungen noch nicht abgeschüttelt Die Stimmung am Markt bleibt vor dem Hintergrund schwelender geo- und geldpolitischer Risiken weiterhin angespannt. Die jüngste Fed-Sitzung vom vergangenen Mittwoch haben Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks womöglich noch nicht ganz verdaut. Auch wenn das Zinsniveau wie erwartet um 75 Basispunkte auf ein Level von 3,00-3,25 Prozent nach oben geschraubt wurde, bleiben Fragezeichen in puncto Tempo im zukünftigen Zinserhöhungszyklus bestehen. Trotz einer zuletzt rückläufigen Inflationsdynamik dürfte Fed-Chef Jerome Powell womöglich an dem jüngst eingeschlagenen restriktiven Kurs festhalten, um die Inflation wieder einzufangen. Übergeordnet bleibt die Aussicht auf rasch steigende Zinsen in den USA der zentrale Belastungsfaktor für Krypto Assets.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

