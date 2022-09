Das Medizintechnikunternehmen ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), das innovative Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Unabhängigkeit und Gesundheit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen entwickelt, gab heute die Ernennung von Vivian Riefberg zum Mitglied des Aufsichtsrats bekannt. Frau Riefberg wird mit sofortiger Wirkung ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat aufnehmen und dem Vergütungsausschuss angehören. Ihre Wahl in den Aufsichtsrat wird den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

"Vivian Riefberg ist eine ausgewiesene Expertin in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Politik und Strategie. Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, sie in unserem Aufsichtsrat willkommen zu heißen", sagte Dave Marver, Chief Executive Officer. "Vivian verfügt über ein ausgeprägtes Verständnis der Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten werden, um unsere neuartigen Therapien auf den Markt zu bringen, darunter auch die U.S. Veterans Health Administration. Ihre Erfahrung und ihr Wissen werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir einen völlig neuen Therapiebereich in der Neuromodulation schaffen und Menschen mit Rückenmarksverletzungen und anderen Bewegungsstörungen helfen."

"ONWARD hat die Chance, ein ganz besonderes Unternehmen aufzubauen, das sowohl erfolgreich als auch wirkungsvoll ist", sagte Vivian Riefberg. "Ich hatte das Privileg, im Laufe meiner Karriere viele führende Unternehmen zu beraten. ONWARD hat die Möglichkeit, Menschen mit Rückenmarksverletzungen zu helfen, indem es sich bahnbrechende Wissenschaft, Technologie und geistiges Eigentum zunutze macht angetrieben von einer Mission, die von ganzem Herzen kommt."

Frau Riefberg ging 2020 als Seniorpartnerin von McKinsey Company in den Ruhestand, wo sie eine Reihe von Führungspositionen innehatte, darunter die Leitung der Public Sector Practice für Nord- und Südamerika und die Co-Leitung der U.S. Health Care Practice. Sie gehörte dem globalen Vorstand von McKinsey Company an und war Mitglied des Ausschusses zur Bewertung und Entwicklung globaler Partner. Frau Riefberg ist derzeit Professor of Practice an der University of Virginia Darden School of Business, wo sie den David C. Walentas Jefferson Lehrstuhl innehat. An der Darden konzentriert sich Frau Riefberg auf die Bereiche Gesundheitswesen, Beratung und Strategie im privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Sektor. Ihr Schwerpunkt liegt auf der oberen Führungsebene, einschließlich Führung in Zeiten der Unsicherheit und Krise, auf Frauen in Führungspositionen sowie Lösungen und Innovationen im Gesundheitswesen.

Frau Riefberg ist Mitglied des Aufsichtsrats von Signify Health, K Health und der Impact-Investment-Firma Lightrock, sowie des Public Broadcasting System (PBS), der Johns Hopkins Medicine, der Lorna Breen Heroes Foundation und des National Education Equity Lab. Außerdem ist sie Mitglied des Beirats des Smithsonian's planned American Women's History Museum. Zuvor war sie Mitglied des U.S. National Institutes of Health (NIH) Clinical Center Board of Governors und des NIH Advisory Board for Clinical Research. Sie war Vorstandsmitglied der Partnership for a Healthier America (PHA), einer gemeinnützigen Organisation, die im Zuge der Let's Move-Kampagne von First Lady Michelle Obama gegründet wurde, um das Problem der Fettleibigkeit bei Kindern anzugehen.

Frau Riefberg ist eine häufig angefragte Sprecherin auf verschiedenen Konferenzen, unter anderem auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie verfasst Beiträge für führende Branchenpublikationen zu Themen wie Verbesserung des US-Gesundheitswesens, Produktivität der Regierung und Führungsrolle von Frauen.

Sie besitzt einen B.A., magna cum laude in Geschichte vom Harvard-Radcliffe College und einen M.B.A. mit Auszeichnung von der Harvard Business School.

Über ONWARD Medical

ONWARD ist ein Medizintechnikunternehmen, das innovative Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Unabhängigkeit und Gesundheit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen entwickelt. Die Arbeit von ONWARD basiert auf mehr als einem Jahrzehnt Grundlagenforschung und präklinischer Entwicklung, die in weltweit führenden neurowissenschaftlichen Laboren durchgeführt wurde. Die ARC-Therapie von ONWARD, die mittels implantierbarer (ARC-IM) oder externer (ARC-EX) Systeme durchgeführt werden kann, dient der gezielten, programmierten Stimulation des Rückenmarks, um Bewegungen und andere Funktionen bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen wiederherzustellen und so deren Lebensqualität zu verbessern.

ONWARD hat von der US-amerikanischen FDA drei Breakthrough Device Designations erhalten, die sowohl ARC-IM als auch ARC-EX umfassen. ARC-EX ist eine externe, nicht-invasive Plattform, die aus einem tragbaren Stimulator und einem drahtlosen Programmiergerät besteht. Im September 2022 wurden positive Topline-Ergebnisse aus der ersten Zulassungsstudie des Unternehmens, Up-LIFT, veröffentlicht, in der die Fähigkeit der ARC-EX-Therapie zur Verbesserung der Kraft und Funktion der oberen Extremitäten evaluiert wurde. Das Unternehmen bereitet nun Zulassungsanträge für die USA und Europa vor. ARC-IM besteht aus einem implantierbaren Impulsgenerator und einer Elektrode, die in der Nähe des Rückenmarks platziert wird. Das Unternehmen hat den ARC-IM-Neurostimulator im Mai 2022 erstmals beim Menschen eingesetzt.

Der Hauptsitz von ONWARD befindet sich auf dem High Tech Campus in Eindhoven, Niederlande. Das Unternehmen hat einen wichtigen operativen Standort in Lausanne, Schweiz, und hat eine wachsende US-Präsenz in Boston, Massachusetts, USA. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter ONWD.com. Den Finanzkalender 2022 finden Sie unter IR.ONWD.com.

Haftungsausschluss

Bestimmte Aussagen, Überzeugungen und Meinungen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsorientiert und spiegeln die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens bzw. des Vorstands des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Aussagen eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der hier beschriebenen Pläne und Ereignisse negativ beeinflussen. Eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Veränderungen der Nachfrage, des Wettbewerbs und der Technologie, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Leistungen oder Ergebnisse erheblich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft anhalten werden. Daher lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Korrekturen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, wenn sich die Erwartungen oder die Ereignisse, Bedingungen, Annahmen oder Umstände, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, ändern. Weder das Unternehmen noch seine Berater oder Vertreter, noch eines seiner Tochterunternehmen, noch die leitenden Angestellten oder Mitarbeiter dieser Personen garantieren, dass die Annahmen, die solchen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, fehlerfrei sind, noch übernehmen sie die Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten Entwicklungen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.

