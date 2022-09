Mainz (ots) -Sonntag, 6. November 2022, 9.30 UhrEvangelischer GottesdienstZu guten Entscheidungen kommenBitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Aus dem Magdeburger Dom zur Eröffnung der Synode der EKDWas hilft uns dabei, zu guten Entscheidungen zu kommen? Eine Frage, die umso wichtiger ist, wenn es nicht nur das eigene Leben, sondern das anderer betrifft.Oder wenn es um Entscheidungen geht, die Weichen für die Zukunft stellen. Dem geht der Gottesdienst nach, der die diesjährige Herbsttagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland eröffnet. Im Gottesdienst fällt der Blick dabei auf viele allegorische Figuren.Auf dem Kanzeldeckel der Kirche stehen sie symbolisch für Glaube, Hoffnung, Liebe, Demut, Tapferkeit und Umsicht. Wie wäre es, wenn wir uns bei weitreichenden Entscheidungen an diesen Tugenden orientieren würden?Für die Musik sorgen der Magdeburger Kantatenchor unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Tobias Börngen. An der Orgel sitzt Barry Jordan.Nach dem Gottesdienst gibt es bis 18.00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde unter der Nummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten weichen ab.)Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.fernsehgottesdienst.de.Die evangelischen ZDF-Gottesdienste stehen im Jahr 2022 unter dem Motto "das_stärkt".Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5330359