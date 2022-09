Vaduz (ots) -Liechtenstein wird in diesem Jahr von drei jungen Berufsleuten an den "WorldSkills Competition 2022 Special Edition" vertreten, dem offiziellen Ersatz für die WorldSkills Shanghai 2022, die aufgrund der Pandemie abgesagt werden mussten. Die Berufsweltmeisterschaften werden ersatzmässig deshalb vom 7. September bis 26. November 2022 während 12 Wochen in insgesamt 15 Ländern weltweit ausgetragen. Veronika Schächle wird in Lahr (D) die Berufskategorie "Heizung Sanitär Installationen" und Yannick Schädler in Leonberg (D) den Beruf "CNC Fräsen" vertreten. Stefan Zeiler wird in Brampton (CAN) für seinen Bereich "Polymechaniker/Industrial Mechanics" im Einsatz stehen.Die WorldSkills Liechtenstein haben in Liechtenstein eine lange Tradition. Seit 1968 nimmt Liechtenstein an den WorldSkills, früher Berufsweltmeisterschaften, teil. Jeweils abwechslungsweise finden die WorldSkills und die EuroSkills statt. Diese beiden Wettkämpfe ermöglichen jungen Berufsleuten aus der ganzen Welt zum internationalen Wettbewerb in ihrem Beruf anzutreten. Ihre Arbeit wird von mehr als hunderttausend Besuchern beobachtet und stellt für den Wirtschaftsstandort Liechtenstein einen enormen Mehrwert dar. Liechtenstein war seit 1968 an jedem Wettbewerb mit einem Team vertreten. In dieser Zeit erreichte Liechtenstein 50 Medaillen und zahlreiche Leistungsdiplome.WorldSkills ist eine internationale Berufsweltmeisterschaft, die alle zwei Jahre ausgetragen wird. In über 60 verschiedenen Berufen finden Wettkämpfe mit ca. 1300 Teilnehmenden statt. Teilnahmeberechtigt sind junge Berufsleute bis max. 22 Jahre. Über 80 Länder aus allen Kontinenten sind Mitglied bei WorldSkills International. Die zahlreichen Erfolge Liechtensteins an den WorldSkills beruhen insbesondere auf der langjährigen und guten Zusammenarbeit aller Interessenpartner und Förderer von WorldSkills Liechtenstein. Dazu zählen die Wirtschaftsverbände der Industrie und des Gewerbes, das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Ausbildungsbetriebe und Arbeitgeber, die alle ihre immateriellen und materiellen Werte für den Erfolg von WorldSkills Liechtenstein investieren. Dieses Miteinander setzt ein starkes Zeichen, nicht zu Letzt auch dank der grossen Unterstützung des familiären Umfeldes.Die Teilnehmerin Veronika Schächle sowie die Teilnehmer Stefan Zeiler und Yannick Schädler wurden am Montag, dem 26. September 2022, von Regierungsrätin Dominique Hasler im Fürst Johannes Saal im Regierungsgebäude in Vaduz offiziell verabschiedet. "Die Kandidatin und die Kandidaten haben in den vergangenen Monaten hart gearbeitet und viel in die Vorbereitungsphase investiert", sagte die Bildungsministerin im Anschluss an die Verabschiedung. "Ich hoffe, dass ihr es schafft, in euren Berufen eure persönliche Bestleistung abzurufen und wünsche euch viel Glück und Erfolg."Im Anschluss an die Grussworte von Dominique Hasler gaben Stefan Sohler, Offizieller Delegierter der WorldSkills Liechtenstein, und Reto Blumenthal, Technischer Leiter, einen Überblick über die diesjährige Austragung und stellten die Teilnehmerin, die beiden Teilnehmer sowie die Experten vor.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportSusanne AebiT +423 236 60 44Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100895548