The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.09.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.09.2022

.

ISIN Name

AU0000XINEX3 ATLANTIC LITHIUM LTD.

CA64149P3007 NEVADA SUNRISE GOLD

GB00B0KWHQ09 CARETECH HLDGS LS -,005

KYG2287A1004 COLOR STAR TECH. DL-,001

SE0008091904 LEOVEGAS AB

USU8079WAB10 TD SYNNEX 21/26 REGS

USU8079WAC92 TD SYNNEX 21/28 REGS

US36164Y1010 GCP APPL.TECHN. DL -,01

XS0423807337 POLYHYMNIA RAT. 09/25 MTN

XS0423807410 EUTERPE RAT. 09/25 MTN

XS0423807501 URANIA RATED 09/25 MTN

XS0423807683 LIBER RATED 09/30 MTN

XS0423807766 EVANDER ATED 09/30 MTN

XS0423807840 GESHER RATED 09/35 MTN

XS0423807923 ETUDE RATED 09/40 MTN

XS0423808061 OVERTURE RAT. 09/40 MTN

XS0424794385 SIGNUM MOMENT.09/50ZO MTN

XS0424794971 EVENDER RATED 09/30 MTN

