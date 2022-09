Osnabrück (ots) -Drohnen-Alarm über Gefängnissen: Niedersachsen kauft WarnsystemeLand rüstet Justizvollzugsanstalten nach - 18 Vorfälle im Jahr 2021Osnabrück. Niedersachsen schafft nach entsprechenden Tests Drohnen-Alarmsysteme für drei Gefängnisse an. Das bestätigte das Justizministerium in Hannover der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Anlagen sollen das Personal in den Justizvollzugsanstalten warnen, wenn Drohnen unerlaubt in den Luftraum über den JVA eindringen. Laut "NOZ" verzeichneten die Gefängnisse allein im vergangenen Jahr 18 entsprechende Vorfälle. Dabei soll unter anderem versucht worden sein, Drogen oder Handys in die Gefängnisse zu schmuggeln. Der Luftraum über den Anstalten ist eigentlich eine Sperrzone. Wer trotzdem per Drohne eindringt, riskiert ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5330428