DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 27. September

=== 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Einbeck *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis, Zörbig 09:30 DE/Handelsblatt-Jahrestagung "Gas" (bis 28.9.), u.a. mit Bundesnetzagentur-Präsident Müller (11:30), Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August PROGNOSE: +5,3% gg Vj zuvor: +5,5% gg Vj 10:30 DE/Bundesarbeitsminister Heil und Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, PK zur Nationalen Weiterbildungs- strategie, Berlin 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnung der Messe "WindEnergy Hamburg" *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 3 Mrd Euro *** 13:30 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel der Banque de France zu Finanzstabilitätsrisiken durch Digitalisierung (mit Fed-Chairman Powell und BIZ-Chef Carstens; 13:00 Eröffnung durch EZB- Ratsmitglied Villeroy de Galhau), Paris *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: revidiert -0,1% gg Vm; vorläufig 0,0% gg Vm *** 15:00 GB/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede beim Barclays-CEPR International Monetary Policy Forum, London *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September PROGNOSE: 104,5 zuvor: 103,2 *** 16:00 US/Neubauverkäufe August PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: -12,6% gg Vm 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - UA/Abschluss der Referenden über Angliederung annektierter ukrainischer Gebiete an Russland ===

