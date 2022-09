Die EU-Kommission präsentierte die acht Gewinner der allerersten EU-Bio-Preisverleihung, um hervorragende Leistung und Innovation in der europäischen Bio-Wertkette zu feiern. Die Preisverleihung wurde an dem EU-Bio-Tag, am 23. September 2022 organisiert. Bild/Logo © DG EU Commission Die Gewinner wurden zu einer Veranstaltung in Brüssel eingeladen, um ihre Preise...

Den vollständigen Artikel lesen ...