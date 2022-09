Am 16. November 2021 wurde im datengesteuerten Gewächshaus von BASF vegetable seeds in 's Gravenzande (Niederlande) die erste Hochdraht-Gurkenkultur gepflanzt. Das Gewächshaus wurde mit 340 umol LED-Leuchten von Signify ausgestattet. Die zweite und dritte Kultur wurde am 2. März 2022 bzw. am 15. Juni 2022 gepflanzt. Foto © Nunhems Netherlands BV BASF Vegetables Am...

Den vollständigen Artikel lesen ...