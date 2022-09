Die Apfelproduktion 2022 wird auf dem Niveau des Durchschnitts von 20217-2021 liegen, so teilt der französische Ministeriale Statistikdienst für Landwirtschaft (Agreste) mit. Am 1. September 2022 war die französische Apfelproduktion gegenüber dem Vorjahr 13 % größer. Diese Zunahme wird in den meisten Regionen beobachtet. Die Apfelvermarktung begann im August 15 Tage...

