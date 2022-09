DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Dollar konsolidiert

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Vergleichsweise ruhig präsentiert sich das Geschäft an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien am Dienstag. Die Indizes bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Teilnehmer sprechen von einem vorsichtigen Handel, in dem die Themen Inflation, Rezession und geldpolitische Straffung weiter schwelen.

In Japan legt der Nikkei-Index um 0,6 Prozent zu und ist damit führend in der Region. Gestützt wird er von Käufen in Automobil- und Elektronikwerten. Dagegen geht es mit dem Kospi in Südkorea um 0,7 Prozent nach unten. Der Markt folge der Wall Street, heißt es dort. In den USA hätten Sorgen über das weltweite Wirtschaftswachtum Verkäufe ausgelöst.

In Hongkong geht es mit minus 1,1 Prozent noch deutlicher abwärts, nachdem der Markt zum Start noch leicht im Plus gelegen hatte. In Schanghai tendiert der Markt leicht im Plus. Energiewerte geben in Festlandschina mit den gesunkenen Ölpreisen und den trüben Aussichten für die Weltwirtschaft nach. Petrochina fallen um 0,8 Prozent und Sinopec um 0,7 Prozent.

Dagegen profitieren Autowerte von einer Steuerbefreiung für mit moderner Energie betriebene Fahrzeuge bis Ende 2023. Eine Hiobsbotschaft kommt derweil von der Konjunkturfront, denn die chinesischen Industriegewinne sind in den ersten acht Monaten des Jahres um 2,1 Prozent gefallen. Allerdings ist die Fabrikproduktion im August stärker gestiegen als im Juli.

Dollar konsolidiert Gewinne

In den Dollar ist etwas Ruhe eingekehrt. Nach seinem jüngsten Vormarsch auf breiter Front gibt der Dollar-Index um 0,3 Prozent nach. Der Dollar ist als sicherer Hafen zunächst nicht mehr gesucht, zumal der Risikoappetit wächst, was sich auch im aktuellen Plus der Futures auf die US-Aktienindizes spiegelt. IG-Marktstratege Yeap Jun Rong thematisiert die Widerstandskraft der US-Devise in Verbindung mit steigenden Renditen, was wahrscheinlich weiterhin Gelder aus riskanteren Anlagen abziehen und Druck auf asiatische Aktien ausüben dürfte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.488,40 +0,3% -12,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.599,21 +0,6% -5,7% 08:00 Kospi (Seoul) 2.204,72 -0,7% -26,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.059,21 +0,3% -16,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.665,85 -1,1% -23,3% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.163,71 -0,6% +3,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.413,24 +0,0% -9,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:25 % YTD EUR/USD 0,9641 +0,3% 0,9610 0,9791 -15,2% EUR/JPY 139,28 +0,2% 139,02 139,23 +6,4% EUR/GBP 0,8936 -0,7% 0,8996 0,8749 +6,3% GBP/USD 1,0789 +1,0% 1,0683 1,1194 -20,3% USD/JPY 144,45 -0,2% 144,69 142,23 +25,5% USD/KRW 1.427,29 -0,2% 1.430,18 1.409,96 +20,1% USD/CNY 7,1619 +0,4% 7,1338 7,1034 +12,7% USD/CNH 7,1616 -0,2% 7,1737 7,1093 +12,7% USD/HKD 7,8497 +0,0% 7,8495 7,8496 +0,7% AUD/USD 0,6488 +0,5% 0,6457 0,6614 -10,7% NZD/USD 0,5684 +0,9% 0,5635 0,5829 -16,7% Bitcoin BTC/USD 20.002,90 +4,7% 19.097,17 19.303,07 -56,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,16 76,71 +0,6% +0,45 +9,6% Brent/ICE 84,58 84,06 +0,6% +0,52 +14,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.631,81 1.622,10 +0,6% +9,71 -10,8% Silber (Spot) 18,52 18,35 +0,9% +0,17 -20,6% Platin (Spot) 857,90 855,50 +0,3% +2,40 -11,6% Kupfer-Future 3,30 3,31 -0,3% -0,01 -25,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

