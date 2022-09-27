The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.09.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.09.2022
ISIN Name
CH0138523680 LAUSANNE 11-22
FR0012970713 ARKEA HOME LOANS 15/22MTN
USP16259AH99 BBVA BANC.TEX. 12/22 REGS
DE000LB0Z002 LBBW IHS 14/22
DE000LB06C22 LBBW IHS 15/22
DE000NLB8HD9 NORDLB IS.S.1971
DE000A2YPE43 INDUSTRIA ANL.19/22
DE000DK0U7G5 DEKA NK FESTZINS 19/22
US9128282W90 US TREASURY 2022
US912828L575 US TREASURY 2022
DE000A168YZ2 MAINZ IHS 15/22 VAR
US001055AM48 AFLAC 2024
DE000A14KKJ5 DZ HYP PF.R.1185 MTN
DE000BLB2V00 BAY.LDSBK.IS. VAR
DE000DG4T9T1 DZ BANK IS.A726
DE000HLB1286 LB.HESS.-THR. IHS 16/22
DE000HSH4YG1 HCOB SZ IV 15/22
CH0326371439 COOP-GRUPPE GENOSSE.16-22
CH0253592734 CRH FIN. SWITZ. 14/22
US177376AF70 CITRIX SYST 20/30
US177376AG53 CITRIX SYST 21/26
DE000A3H2V43 QUANT.CAP. IHS 20/26
US91282CAN11 USA 20/22
DE000DFK0DE2 DZ BANK IS.A1473
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.09.2022
ISIN Name
CH0138523680 LAUSANNE 11-22
FR0012970713 ARKEA HOME LOANS 15/22MTN
USP16259AH99 BBVA BANC.TEX. 12/22 REGS
DE000LB0Z002 LBBW IHS 14/22
DE000LB06C22 LBBW IHS 15/22
DE000NLB8HD9 NORDLB IS.S.1971
DE000A2YPE43 INDUSTRIA ANL.19/22
DE000DK0U7G5 DEKA NK FESTZINS 19/22
US9128282W90 US TREASURY 2022
US912828L575 US TREASURY 2022
DE000A168YZ2 MAINZ IHS 15/22 VAR
US001055AM48 AFLAC 2024
DE000A14KKJ5 DZ HYP PF.R.1185 MTN
DE000BLB2V00 BAY.LDSBK.IS. VAR
DE000DG4T9T1 DZ BANK IS.A726
DE000HLB1286 LB.HESS.-THR. IHS 16/22
DE000HSH4YG1 HCOB SZ IV 15/22
CH0326371439 COOP-GRUPPE GENOSSE.16-22
CH0253592734 CRH FIN. SWITZ. 14/22
US177376AF70 CITRIX SYST 20/30
US177376AG53 CITRIX SYST 21/26
DE000A3H2V43 QUANT.CAP. IHS 20/26
US91282CAN11 USA 20/22
DE000DFK0DE2 DZ BANK IS.A1473
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