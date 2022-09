The following instruments on XETRA do have their first trading 27.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.09.2022Aktien1 US09549B1044 Blue Foundry Bancorp2 FR001400C2Z4 ENIBLOCK3 FR001400BWV7 Technicolor Creative Studios4 BE0003837540 Atenor S.A.5 BE0003858751 Jensen-Group N.V.6 BE0003807246 Picanol N.V.7 BE0974323553 Smartphoto Group N.V.8 BE0003734481 Warehouses Estates Belgium S.A.9 SE0018689226 Securitas AB BZR10 AU0000237554 Atlantic Lithium Ltd.11 KYG2287A2093 Color Star Technology Co. Ltd.12 CA6414921032 Nevada Sunrise Metals Corp.Anleihen/ETF1 CH1206367430 Aéroport International de Genève2 DE000NLB30Q6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-3 US172967NX53 Citigroup Inc.4 DE000HLB78C7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale5 DE000HLB78A1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale6 DE000HLB7705 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 IE0003IT72N9 AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF8 IE000TB3YTV4 WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF