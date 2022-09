Was für ein Schock am vergangenen Freitag, als Varta seine Umsatzprognosen für das laufende Jahr ersatzlos gestrichen und damit ein regelrechtes Erdbeben ausgelöst hatte. Die Aktie verlor mehr als 30% an Wert und rutschte erstmals seit 2019 unter die Marke von 40 Euro. Doch seit gestern und auch heute im vorbörslichen Handel können sich die Kurse stabilisieren. Sehen wir hier jetzt womöglich eine gigantische Einstiegschance?

Eine aktuelle Sonder-Analyse zu Varta können Sie hier kostenfrei abrufen.

Bis zuletzt hatten die Ellwanger für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 880 und 920 Millionen Euro avisiert. Davon sollten am Ende zwischen 200 und 225 Millionen Euro hängen bleiben. Doch daraus wird nichts! Die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten machen eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...