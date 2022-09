News-Highlights

Neue Vorstandsmitglieder Karen Dykstra und Jeff Sine treten ins Board of Directors von Arm ein

Jason Child zum neuen CFO ernannt

Arm meldete heute die Ernennung der neuen Vorstandsmitglieder Karen Dykstra, früher Chief Financial and Administrative Officer von AOL, und Jeff Sine, Mitbegründer und Partner der Raine Group, mit sofortiger Wirkung. Diese beiden hochqualifizierten Führungskräfte bringen eine vielfältige Expertise zu Arm mit, während sich das Unternehmen auf einen potenziellen Börsengang vorbereitet.

Arm Chief Executive Officer (CEO) Rene Haas äußerte sich dazu mit folgenden Worten: "Ich möchte Karen Dykstra und Jeff Sine sehr herzlich willkommen heißen. Beide sind außergewöhnliche Führungskräfte, die tiefgreifende und breit gefächte Erfahrung in das Board of Directors von Arm mitbringen."

Außerdem meldete Arm heute auch die Ernennung von Jason Child zum Chief Financial Officer (CFO). Child hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Leitung wachstumsstarker Unternehmen und Skalierung globaler Finanzaufgaben. Child tritt sein Amt bei Arm am 2. November 2022 an und leitet dann die globale Finanz- und IT-Abteilung des Unternehmens mit Berichterstattung an Haas.

Haas ergänzte: "Jason Child verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung globaler Finanzen und Technologien. Seine ausgedehnten Kompetenzen in der Finanzverwaltung börsennotierter Unternehmen und Umsetzung eines Börsenganges werden bei der Vorbereitung auf einen potenziellen Gang an die Börse von unschätzbarem Wert sein. Ich freue mich darauf, mit ihm als Teil des Führungsteams von Arm zusammenzuarbeiten, wenn wir die Zukunft des auf Arm aufbauenden Computings weiter prägen."

Child tritt an die Stelle des aktuellen CFO Inder Singh, der in einer beratenden Rolle bei Arm bleibt und bis November bei der Amtsübergabe mithilft, bevor er sich einer neuen Aufgabe zuwendet.

Haas sagte: "Ich möchte mich sehr herzlich bei Inder Singh für seine Beiträge und Führungsarbeit der vergangenen Jahre bedanken. Er hat dem Unternehmen seit seinem Eintritt im Jahr 2019 bei der Bewältigung zahlreicher Veränderungen geholfen, darunter beim Aufbau einer starken Organisation mit verbesserten Systemen und Prozessen in den Abteilungen Finanzen, IT und Cybersicherheit. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."

Child war zuletzt seit 2019 Senior Vice President und CFO bei Splunk. Vor seiner Tätigkeit für Splunk bekleidete er mehrere CFO-Positionen, darunter bei Groupon, wo er 2011 beim Börsengang mitwirkte, und CFO bei Amazon International.

"Seit seiner Gründung kann Arm auf eine fabelhafte Erfolgsgeschichte von Innovation und Führungsarbeit in der Halbleiterbranche zurückblicken", so Child. "Arm ist ein erstklassiger Branchenführer und ich freue mich sehr, zu diesem spannenden Zeitpunkt als CFO in das Unternehmen einzutreten."

Über Karen Dykstra

Karen Dykstra war zuvor Chief Financial and Administrative Officer bei AOL, einem Webportal- und Online-Serviceanbieter. Vor AOL war sie eine Partnerin bei Plainfield Asset Management und als Chief Operating Officer und Chief Financial Officer bei Plainfield Direct, dem Geschäftsentwicklungsunternehmen von Plainfield, tätig. Davor war sie mehr als 25 Jahre bei Automatic Data Processing (ADP), einem Anbieter von Humankapital-Management-Lösungen für Arbeitgeber, zuletzt als Chief Financial Officer. Karen Dykstra gehört zurzeit dem Board of Directors von VMware und Gartner an und war früher Mitglied des Board of Directors von Boston Properties, Crane und AOL.

Über Jeff Sine

Jeff Sine ist Mitbegründer und Partner der Raine Group, einer weltweit tätigen Handelsbank mit Fokus auf Technologie, Medien und Kommunikation. Vor der Gründung von Raine war er Vice Chairman und Global Head of Technology, Media Telecom Investment Banking bei der UBS Investment Bank, Managing Director bei Morgan Stanley und Rechtsberater von Sullivan Cromwell in New York und London. Derzeit gehört Sine dem Board of Directors zahlreicher Portfoliounternehmen und Tochtergesellschaften von Raine an. Außerdem ist er Vorstandsmitglied von National Public Radio (NPR) (Vice-Chair), ITHAKA, Educational Testing Service (ETS) (Chair), American University und The Manhattan Theatre Club.

Über Jason Child

Die berufliche Laufbahn von Jason Child umspannt 30 Jahre und alle Aspekte von globalen Finanzen und Strategie, Rechnungslegung, Kapitalmärkte/Treasury, IPO-Ausführung und Investorbeziehungen. Er verfügt über ausgedehnte Erfahrung in der Skalierung bahnbrechender Technologien in den Bereichen Enterprise-Software/SaaS, E-Kommerz, lokale Geschäftswelt, Verbraucher-Hardware/IOT sowie Online-Wohnimmobilien. Zuletzt war er Senior Vice-President und CFO bei Splunk, einem Technologieunternehmen, das auf Anwendungsmanagement, Sicherheit und Compliance sowie Geschäfts- und Internetanalysen spezialisiert ist. Vor seinen exekutiven Führungsrollen war Jason Child mehr als 11 Jahre in der Leitung diverser globaler Finanzteams bei Amazon tätig und bekleidete die Stellung des CFO bei Amazon International. Seit April 2022 ist er Mitglied des Board of Directors bei dem E-Kommerz-Unternehmen Coupang, Inc. Er besitzt einen B.A.-Abschluss von der Foster School of Business der University of Washington, wo er derzeit dem Global Advisory Board angehört.

Über Arm

Die Arm-Technologie prägt die Zukunft des Computerwesens. Unsere energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben in mehr als 230 Milliarden Chips fortschrittliches Computing ermöglicht und unsere Technologien sorgen für den sicheren Betrieb von Produkten vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer. Gemeinsam mit mehr als 1.000 Technologiepartnern ermöglichen wir den Einsatz von künstlicher Intelligenz in allen Bereichen, und in der Cybersicherheit legen wir den Grundstein für Vertrauen in die digitale Welt vom Chip bis zur Cloud. Die Zukunft baut auf Arm.

