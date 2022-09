Im Juli hat Amazon seinen Prime Day, an dem es zahlreiche Sonderangebote gibt, abgehalten und damit einen großen Erfolg eingefahren. Laut Adobe stiegen die Online-Ausgaben in den USA während des zweitägigen Events um 8,5 Prozent. Für den E-Commerce-Riesen scheinbar gut genug, um einen weiteren Prime Day abzuhalten.Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Prime Day am 11. und 12. Oktober stattfinden und damit für ein Novum sorgen. Noch nie hat Amazon die Veranstaltung zwei Mal in einem Jahr durchgeführt. ...

