ifo schlecht, DAX hält die Jahrestiefs bisher, so starten wir in den Dienstag 27.09.2022 ins Trading mit dieser Börsen-Vorbereitung. Nachdem wir am Freitag im DAX sinngemäß durch alle Dämme oder vielmehr die Unterstützung bei 12.520 Punkten gebrochen waren, gab es eine Menge Stopp-Orders abzuarbeiten. Dabei bremste auch das bisherige Jahrestief um 12.390 Punkte den Markt nicht. Er schloss die Woche ...

