Der True Global Ventures 4 Plus Fund und der Follow On Fund haben im 2. und 3. Quartal 2022 insgesamt 38 Millionen US-Dollar investiert, davon 16 Millionen US-Dollar an Secondaries in Animoca Brands

Der True Global Ventures 4 Plus Fund und der Follow On Fund (TGV 4 Plus FoF) geben heute eine Gesamtinvestition von 38 Millionen US-Dollar bekannt, von denen 16 Millionen US-Dollar auf Sekundärmarkt-Käufe entfallen. TGV hatte bereits eine Investition von 17 Millionen US-Dollar angekündigt, was bedeutet, dass wir zusätzlich 21 Millionen US-Dollar investiert haben.

Animoca Brands hat vor kurzem eine Wandelanleihe in Höhe von 110 Millionen US-Dollar unter der Führung von Temasek, Bayou Capital und GGV aufgenommen, an der sich auch TGV beteiligt hat.

TGV-Partner in 20 Städten rund um den Globus unterstützen die Mission von Animoca Brands, den Spielern und Internetnutzern der Welt digitale Eigentumsrechte zur Verfügung zu stellen, das Play-and-Earn-Modell für die Kreativwirtschaft anzuführen und zum Web3 Builders-Ökosystem des offenen Metaverse beizutragen.

Weltweit hat Animoca Brands durch seine wichtigsten Geschäftsbereiche wie Yuga Labs Ape Coin, The Sandbox, REVV ecosystem, Blowfish, Darewise (Life Beyond) und seit jüngstem Tiny Tap ein schnelles Umsatzwachstum erzielt. Animoca Brands hat insgesamt 380 Beteiligungen.

TGV ist seit Anfang 2019 ein früher Geldgeber von Animoca Brands. Das Unternehmen hat im Mai 2021 den Einhorn-Status erreicht.

Kelly Choo, TGV General Partner, kommentiert: "Wir freuen uns, in großem Umfang in ein führendes Web3-Unternehmen wie Animoca zu investieren."

TGV General Partner Dušan Stojanovic fügt hinzu: "Dies ist die größte Investition, die TGV je in ein Unternehmen getätigt hat, da wir ein großes Wachstumspotenzial mit einer massiven Akzeptanz sehen. Mit dem neu aufgelegten Follow on-Fonds investieren wir in die besten unserer 15 Portfoliounternehmen im TGV 4 Plus Basisfonds."

Yat Siu, Mitbegründer und geschäftsführender Vorsitzender von Animoca Brands, erklärte letzte Woche in Paris auf der 62.TGV-Konferenz: "TGV ist seit 2019 ein Freund und großartiger Unterstützer des Unternehmens und seines Ökosystems wie z. B. The Sandbox. Wir fühlen uns geehrt, dass sie Animoca Brands und seine Vision, der Welt echte digitale Eigentumsrechte zu liefern, weiterhin unterstützen."

Neben Animoca Brands hat der TGV 4 Plus Basisfonds auch in andere führende Unternehmen wie The Sandbox (eine Tochtergesellschaft von Animoca Brands), Forge Global, Chromaway, Coinhouse, GCEX, Chronicled, Enjinstarter, Iomob, Dedoco u.a. investiert.

Der TGV 4 Plus Follow On Fund konzentriert sich darauf, einen Großteil seines Kapitals in ausgewählte Unternehmen des TGV 4 Plus Basisfonds zu investieren. Der TGV 4 Plus Follow On Fund wird bei entsprechender Gelegenheit weitere Investitionen in andere Web3-Transaktionen in der Spätphase in Betracht ziehen.

Über Animoca Brands

Animoca Brands, Gewinner des Deloitte Tech Fast und in der Financial Times-Liste der High Growth Companies Asia-Pacific 2021 aufgeführt, ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen digitale Unterhaltung, Blockchain und Gamification. Das Unternehmen setzt sich für die Förderung digitaler Eigentumsrechte ein und trägt zur Schaffung eines offenen Metaversums bei. nimoca Brands entwickelt und veröffentlicht ein breites Produktportfolio, darunter den REVV-Token und den SAND-Token, Originalspiele wie The Sandbox, Crazy Kings und Crazy Defense Heroes sowie Produkte, die beliebte geistige Eigentumsrechte nutzen. Dazu zählen Disney, WWE, Snoop Dogg, The Walking Dead, Power Rangers, MotoGP und Formula E. Zu den zahlreichen Tochtergesellschaften gehören The Sandbox, Blowfish Studios, Quidd, GAMEE, nWay, Pixowl, Forj, Lympo, Grease Monkey Games, Eden Games, Darewise Entertainment, Notre Game und TinyTap. Animoca Brands verfügt über ein wachsendes Portfolio von mehr als 340 Beteiligungen, darunter Colossal, Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds und Star Atlas. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.animocabrands.com oder folgen Sie uns auf Twitter oder Facebook.

Über True Global Ventures

Der TGV4 Plus Follow On Fund (TGV 4 Plus FoF) schloss sein erstes Closing im Juni 2022 in Höhe von 146 Millionen US-Dollar ab. Der TGV 4 Plus FoF hat 15 General Partner (GP), die den Fonds und seinen Investitionsausschuss leiten und mehr als 62 Millionen US-Dollar ihres Geldes in den Fonds investieren. Dies entspricht einem Gesamtengagement der General Partner von über 40 des gesamten Fondsvolumens und durchschnittlich über 4 Mio. USD pro GP. Der TGV 4 Plus FoF konzentriert sich darauf, einen Großteil seines Kapitals in ausgewählte Unternehmen des TGV 4 Plus Basisfonds zu investieren. Zu den bestehenden Portfolio-Unternehmen gehören Animoca Brands, The Sandbox, Forge Global, Chromaway, Coinhouse, GCEX, Chronicled, Enjinstarter, Iomob und Dedoco. Portfolio-Unternehmen nutzen Web3-Technologien, die Blockchain als Wettbewerbsvorteil einbeziehen, um mit bewährten Produkten den Wandel voranzutreiben. TGV ist ein verteilter Fonds mit einer Präsenz in 20 Städten, darunter Singapur, Hongkong, Taipeh, Dubai, Abu Dhabi, Stockholm, Paris, Luxemburg, Madrid, Warschau, New York, San Francisco und Vancouver.

