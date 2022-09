Orcan Energy kann seine Lösungen überall dort einsetzen, wo Abwärme entsteht: zum Beispiel an Motoren, in industriellen Prozessen oder auf Schiffen.München - Orcan Energy, das führende Unternehmen bei der Umwandlung Abwärme in sauberen Strom, hat in einer Wachstumsrunde 28,5 Millionen Euro erhalten. Die Finanzierung stammt von TiLT Capital, einer neuen Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf die Energiewende spezialisiert hat und zur Siparex-Gruppe, einer der führenden französischen Private-Equity-Gesellschaften gehört...

Den vollständigen Artikel lesen ...