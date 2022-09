Weltweit entwickeln Versicherer innovative Anlageansätze, um sich an die in diesem Jahr rasant veränderten Marktbedingungen anzupassen.79% der befragten Versicherer wollen ihre langfristige strategische Vermögensallokation überprüfen 68 Prozent der Befragten priorisieren für ein umfassendes Risikomanagement Investitionen in Technologie Zunehmende Nutzung von Fixed-Income-ETFs auf festverzinsliche Wertpapiere, um die Liquidität zu steuern und höhere Rendite zu erzielen Die Einbindung von ESG- und Klimaaspekten in den Anlageprozess...

