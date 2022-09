Die Bank Cler erhöht per 1. Oktober 2022 den Zinssatz auf dem Zak-Konto auf 0,3% bis zu einem Guthaben von 25'000 CHF und beim Vorsorgekonto bis auf 0,25%.Basel - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am 22. September 2022 entschieden, den Leitzins anzuheben. Aus diesem Grund erhöht die Bank Cler per 1. Oktober 2022 den Zinssatz auf dem Zak-Konto auf 0,3% bis zu einem Guthaben von 25'000 CHF und beim Vorsorgekonto bis auf 0,25%. Mit dem Entscheid der SNB, den Leitzins erneut anzuheben, ist in der Schweiz ein weiterer Schritt in der Zinswende...

