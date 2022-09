Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bekämpfung der hohen Inflation wird wohl mit Blick auf die Konjunktur nicht schmerzfrei verlaufen, so die Analysten der DekaBank.Mit einem nächsten Jumbo-Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten habe die US-Notenbank FED in der vergangenen Woche verdeutlicht, dass derzeit ganz klar Inflationseindämmung vor Konjunkturrücksicht gehe. Zwar sei das Schockszenario einer Erhöhung um einen Prozentpunkt ausgeblieben, trotzdem seien nun im kommenden Jahr in den USA Leitzinsen von über 4% möglich. Damit würden sich die Notenbanken an den Finanzmärkten Schritt für Schritt ihre Glaubwürdigkeit zurückerobern. Diese habe gedroht nach den zögerlichen Reaktionen im vergangenen Jahr verlorenzugehen. Die große Frage an den Finanzmärkten laute allerdings nun, ob die US-Konjunktur diesen straffen Zinskurs ohne größere Schieflage überstehen werde. Gleiches gelte auch für den Euroraum, denn der Zinsschritt in den USA zeige auch für die Europäische Zentralbank, wo es langgehe. ...

