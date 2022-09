Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch ein unerwartet schwacher ifo-Geschäftsklimaindex konnte den Kursrückgang bei deutschen Bundesanleihen nicht aufhalten, so die Analysten der Nord LB.Die Stimmung in den deutschen Unternehmen habe sich im September nochmals erheblich verdüstert. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 84,3 Punkte abgesackt. Nur zu Beginn der Pandemie hätten die Unternehmen pessimistischer in die Zukunft geblickt. Aber auch in der aktuellen Geschäftslage scheinen die Unternehmen immer stärker die ersten Auswirkungen der vielfältigen Belastungsfaktoren zu spüren. Deutschland rutsche in die Rezession. Da die EZB wegen des immensen Inflationsdrucks dennoch voll auf die Preisstabilität konzentriert bleibe, sei mit dem Einsatz weiterer fiskalpolitischer Stabilisierungsinstrumente zu rechnen. Bleibe zu hoffen, dass sich mit den neuen Mehrheitsverhältnissen in Italien nicht die nächste Belastungsprobe für das Sentiment aufbaue, ...

