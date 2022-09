Köln (ots) -Die ersten drei Folgen von "Ze Network" in der Originalversion finden Sie hier in unserem Media Hub."Ze Network" ist ein herrlich schräger Agententhriller mit rasanter Story, waghalsigen Wendungen, voll schwarzem Humor und feiert am 1. November 2022 mit acht Folgen auf RTL+ Premiere. Mittendrin: Hollywoodstar David Hasselhoff und Grimme-Preisträger Henry Hübchen ("Alles auf Zucker!") als... sie selbst! "'Ze Network' ist anders als alles, was es bisher gab", so Hauptdarsteller und Executive Producer David Hasselhoff über seine neuste Serienproduktion. "Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt. Es ist emotional, actionreich, lustig und traurig zugleich. Der Humor ist teilweise so schwarz, dass man in den unangebrachtesten Momenten lacht - ein unheimliches Vergnügen. Außerdem wird sich das Publikum immer wieder die Frage stellen: Ist das wirklich Fakt oder doch nur Fiktion?"Verbirgt sich hinter Thomas Gesach (Maximilian Mundt, "How To Sell Drugs Online (Fast)") tatsächlich ein windiger Geheimagent, der im Namen von "Ze Network" eine weltweite Verschwörung orchestriert - oder doch nur ein größenwahnsinniger Blumenhändler mit schlechter Perücke? Welche Rolle spielt die einfühlsame Theaterassistentin Melli Spitz (Lisa-Marie Koroll, "Bibi & Tina") und kann man ihr wirklich vertrauen? Was macht Bela B Felsenheimer an der Hotelrezeption und warum wird Wotan Wilke Möhring in eine Verfolgungsjagd verwickelt?In "Ze Network" werden zudem nicht nur David Hasselhoff und Henry Hübchen zum unschlagbaren Duo, eine einmalige Reunion gibt es in der neuen RTL+ Serie außerdem von David Hasselhoff und K.I.T.T. - denn wie sonst könnte die Antwort auf eine internationale Verschwörung lauten...?In weiteren Rollen stehen unter anderem Anja Herden, Maike Jüttendonk, Serkan Kaya, Max Befort, Urs Rechn und Cosima Shaw vor der Kamera - Bela B Felsenheimer übernimmt eine Gastrolle, Wotan Wilke Möhring ist in einem Cameo-Auftritt zu sehen.Die gesamte Meldung finden Sie hier im Media Hub. Das ausführliche Interview mit David Hasselhoff sowie weitere Informationen zur neuen Serie stehen hier in der Pressemappe bereit.Pressekontakt:Janine Steinjanine.stein2@rtl.deFinja Junkerfinja.junker@rtl.deFotowünsche:Jasmin Menzerjasmin.menzer@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5330714