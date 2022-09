Newtown, Pa. (ots/PRNewswire) -EPAM wird von Whitelane Research im Rahmen einer Kundenbefragung für besonders hohe Kundenzufriedenheit ausgezeichnet. EPAM unterstützt Unternehmen aus verschiedenen Branchen bei der Skalierung und digitalen Transformation durch die Entwicklung innovativer Strategien mit einem integrierten Ansatz, der Beratung, Konzeption und Design vereint.Unternehmen werden bei der Lieferantenwahl immer wählerischer, um Kosten zu senken und sich auf die elementaren Anforderungen des eigenen Geschäfts konzentrieren zu können. Deswegen ist das Identifizieren eines qualifizierten, erfahrenen Partners für Firmen ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. EPAM Systems, Inc. (https://www.epam.de/how-we-do-it?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_term=top-it-sourcing-vendor&utm_campaign=corpcomm) (NYSE: EPAM), ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation und IT-Produktentwicklung, gibt bekannt, dass Whitelane Research es als einen der besten IT-Sourcing-Anbieter in der Schweiz auszeichnet. Whitelane Research hat sich als unabhängiges Forschungsinstitut auf Studien zur Beschaffung von IT-Dienstleistungen und IT-Systemen über externe Anbieter in Europa spezialisiert. Die Auszeichnung für EPAM spiegelt die hohe Zufriedenheit von Kunden aus verschiedenen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften im Bereich Innovation und digitale Modernisierung wider."Wir freuen uns sehr, dass wir in der Schweizer IT-Sourcing-Umfrage 2022 von Whitelane Research als führender IT-Sourcing-Anbieter ausgezeichnet wurden", sagt Enver Amdiy, VP, Switzerland Business Unit Head bei EPAM. "Die hohe Zufriedenheit unserer Kunden mit unseren Leistungen in den Bereichen Integration, Innovation und Kundenservice spiegelt den Einsatz und das Engagement unserer global aufgestellten Teams wider. Letztlich entscheiden unsere Kunden über unseren Erfolg. Ich bin deswegen unglaublich stolz auf die vielen EPAM-Mitarbeiter, die immer Wege finden, unseren Kunden den grösstmöglichen Mehrwert zu bieten."EPAM wurde von Whitelane Research für hohe Kundenzufriedenheit in Bereichen wie Beschleunigung der digitalen Transformation und der Nutzung von Daten (https://www.epam.de/services/engineer/data-and-analytics?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_term=top-it-sourcing-vendor&utm_campaign=corpcomm) für Geschäftsanalysen ausgezeichnet. Neben strategischer Beratung liefert EPAM End-to-End-Lösungen über die gesamte Kette von der Konzeption über die Entwicklung und den Betrieb bis hin zur Optimierung von IT-Leistungen. Das globale Expertenteam von EPAM entwickelt Plattformen und IT-Lösungen, um auf der Basis von Daten Abläufe zu vereinfachen und das operative Geschäft zu optimieren.EPAM wurde dieses Jahr bereits zum zweiten Mal in Folge von Whitelane Research ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt den Erfolg von EPAM beim kontinuierlichen Ausbau von Kompetenzen, Dienstleistungen und Niederlassungen, um den wachsenden Anforderungen der Kunden an die technologische Transformation gerecht zu werden. Dazu gehört auch die kürzliche Übernahme von CORE SE (https://www.epam.com/about/newsroom/press-releases/2021/epam-strengthens-position-as-a-consultancy-leader-in-the-dach-region-with-acquisition-of-core-se?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_term=top-it-sourcing-vendor&utm_campaign=corpcomm), um das Angebot für Kunden in Europa um IT-Architektur und IT-Transformationsmanagement zu erweitern."Es ist ein grosser Erfolg für EPAM, dass die eigenen Kunden das Unternehmen in der IT-Sourcing-Studie 2022 für die Schweiz so herausragend bewertet haben", sagt Jef Loos, Head Sourcing Europe bei Whitelane Research. "EPAM begeistert seine Kunden immer wieder und liefert überzeugende Ergebnisse. Gleichzeitig kümmert sich das Unternehmen intensiv um die eigenen Mitarbeiter, ihre Entwicklung und ihr allgemeines Wohlergehen. Dadurch konnte sich EPAM dieses Jahr im Ranking sogar noch verbessern."Für die Erstellung des Rankings wurden im Rahmen der Schweizer IT-Sourcing-Studie 2022 mehr als 140 Unternehmen befragt. Sie tätigen die höchsten IT-Ausgaben in der Schweiz und repräsentieren mehr als 350 Sourcing-Beziehungen. Es wurden acht wichtige Leistungskennzahlen (KPIs) gemessen, darunter die folgenden:- Qualität der Dienstleistungen- Qualität der Transformation- Allgemeines Geschäftsverständnis"Wir arbeiten mit EPAM seit über zwei Jahren im freeME-Projekt zusammen. Dabei habe ich die Stärken von EPAM in verschiedenen Bereichen schätzen gelernt", sagt Silvan Arpagaus, Global Project Manager der Glarner Kantonalbank. "EPAM hat uns auf dem ganzen Weg von der Idee, der Konzeption, dem UX-Design bis hin zur Entwicklung und dem Betrieb der IT-Lösung unterstützt. Alle Dienstleistungen aus einer Hand zu bekommen, hat die Abstimmung spürbar vereinfacht. So konnten wir sicherstellen, dass das gesamte Team perfekt zusammenarbeitete, um die bestmögliche Gesamtlösung zu finden."Hier finden Sie die gesamte Studie: https://whitelane.com/switzerland-2022/Hinweis für Redakteure: Hier finden Sie mehr Infos darüber, wie EPAM seinen Kunden bei der Skalierung hilft, um wachsende Kundenbedürfnisse zu befriedigen (https://www.epam.de/how-we-do-it?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_term=top-it-sourcing-vendor&utm_campaign=corpcomm).Über EPAM SystemsSeit 1993 hat sich EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) zum weltweit führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen für die digitale Transformation entwickelt - mit einer herausragenden Marktposition in den Bereichen digitale und physische Produktentwicklung sowie Plattform-Engineering-Services. Entwicklung ist Teil der DNA von EPAM. Die global aufgestellten, hybriden Teams von EPAM gestalten die Zukunft für Kunden und Communities auf der ganzen Welt auf der Basis innovativer Strategien sowie exzellenter Kompetenz in Beratung, Konzeption und Design. Dies geschieht durch die Entwicklung besserer Unternehmens-, Bildungs- und Gesundheitsplattformen, die Menschen verbinden, ihre Erfahrungen verbessern und das Leben der Menschen vereinfachen. 2021 wurde EPAM in den S&P 500 und in die Forbes Global 2000 aufgenommen.EPAM betreut Kunden in mehr als 50 Ländern auf sechs Kontinenten und wurde 2021 von Newsweek als "Most Loved Workplace" ausgezeichnet. EPAM wurde in die Top 15 der Fortune-1000-Unternehmen im Bereich Informationstechnologie aufgenommen und belegte in den letzten drei Jahren jeweils den 1. Platz unter den IT-Dienstleistungsunternehmen auf der Fortune-Liste der 100 am schnellsten wachsenden Unternehmen. Ausserdem zählt EPAM laut Ad Age zu den 25 weltgrössten Agenturen und EPAM Continuum laut Consulting Magazine zu den 20 am schnellsten wachsenden Unternehmen.Erfahren Sie mehr auf www.epam.com und folgen Sie EPAM auf Twitter (https://twitter.com/EPAMSYSTEMS) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/epam-systems/).Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält Prognosen und Aussagen, die im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden können, die in ihrer Richtigkeit naturgemäß Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse unterliegen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend herausstellen. Unsere Prognosen und zukunftsgerichteten Aussagen stützen sich in erster Linie auf unsere derzeitigen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse und Trends, die sich auf unser Geschäft und unseren Betrieb auswirken oder auswirken könnten. Diese Aussagen enthalten häufig Wörter wie "können", "werden", "sollten", "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "schätzen" oder ähnliche Ausdrücke. Diese zukünftigen Ereignisse und Trends ergeben sich beispielsweise aus a) Entwicklungen im Zusammenhang mit der Invasion in der Ukraine, b) politischen und zivilen Unruhen oder militärischen Aktionen in den Regionen, in denen wir geschäftlich tätig sind, c) Entwicklungen im Zusammenhang mit der anhaltenden Coronapandemie und d) den Auswirkungen, die diese auf unsere Einnahmen, unsere Geschäftstätigkeit, den Kapitalzufluss, die Rentabilität und die Kundennachfrage haben könnten. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den geäußerten oder erwarteten Aussagen abweichen, sind die allgemeine Wirtschaftslage und die Risikofaktoren, die im neuesten Jahresbericht des Unternehmens im Formular 10-K, insbesondere unter den Überschriften "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" und "Risk Factors" sowie in anderen bei der Securities and Exchange Commission hinterlegten Dokumenten erörtert werden. Auch wenn diese Prognosen und zukunftsgerichteten Aussagen unserer Ansicht nach auf plausiblen Annahmen beruhen, unterliegen sie verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten und basieren auf den uns gegenwärtig zur Verfügung stehenden Informationen. EPAM ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es durch neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich ist.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1907729/Top_IT_Switzerland.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/722474/EPAM_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/epam-als-einer-der-besten-it-sourcing-anbieter-in-der-schweiz-ausgezeichnet-301633591.htmlPressekontakt:EPAM Presseteam,GRC-TDUB Kommunikationsberatung,Tilo Timmermann,Daniel Gerloff,Hongkongstraße 7,20457 Hamburg,Tel.: (040) 8079212-27,E-Mail: epamPRde@tdub.deOriginal-Content von: EPAM Systems, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090286/100895575