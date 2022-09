Berlin (ots) -Energiesparen ist das Gebot der Stunde - einerseits um angesichts der explodierenden Energiepreise Geld zu sparen, andererseits um das Klima zu schützen. Die Aktionswoche "Berlin spart Energie" (https://www.berlin-spart-energie.de/aktionen-und-events/aktionswoche-2022/programm.html), die vom 10. bis 14. Oktober stattfindet, informiert im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen über Einsparpotenziale für unterschiedliche Zielgruppen und präsentiert, was Berlin in Sachen Energiewende und Klimaschutz schon jetzt leistet.Einen Schwerpunkt der diesjährigen Aktionswoche bilden Energie-Beratungsevents für folgende Zielgruppen:- Mieterinnen und Mieter (https://www.berlin-spart-energie.de/veranstaltung/bsparte-energieberatung-203.html)- Ein- und Zweifamilienhausbesitzer*innen (https://www.berlin-spart-energie.de/veranstaltung/umvkvdgn-energiesparberatung-209.html)- Einkommensschwache Haushalte (https://www.berlin-spart-energie.de/veranstaltung/caritas-energieberatung-178.html)- Sportvereine (https://www.berlin-spart-energie.de/veranstaltung/umvklsb-energiesparberatung-211.html)Ergänzend informieren verschiedene Veranstaltungen zu attraktiven Förderprogrammen des Landes Berlin:- Verbraucherzentrale Berlin: Fördermittel für das eigene Heim I (https://www.berlin-spart-energie.de/veranstaltung/vzb-foerdermittel1-189.html)- Verbraucherzentrale Berlin: Fördermittel für das eigene Heim II (https://www.berlin-spart-energie.de/veranstaltung/vzb-foerdermittel2-190.html)- Solaranlagen für Ein- und Mehrfamilienhäuser (https://www.berlin-spart-energie.de/veranstaltung/solarzentrum-solaranlagen-200.html)- IBB Business Team: Immobilien energieeffizient sanieren mit Zuschüssen vom Land Berlin (https://www.berlin-spart-energie.de/veranstaltung/ibb-zuschuesse-182.html)Die Teilnehmer*innen der Aktionswoche erwartet außerdem z.B. eine Besichtigung von Vattenfalls Kältezentrale am Potsdamer Platz (https://www.berlin-spart-energie.de/veranstaltung/vattenfall-kaeltezentrale-188.html), eine Führung durch eine Biogasanlage der BSR (https://www.berlin-spart-energie.de/veranstaltung/bsr-biogas-180.html) sowie eine Baustellenbesichtigung im Fernheizwerk Neukölln (https://www.berlin-spart-energie.de/veranstaltung/fhw-energiewende-213.html) - diese sowie zahlreiche weitere Projektbesuche können in diesem Jahr in Präsenz stattfinden und bieten so einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Berliner Energiewende. Weiterhin zeigen die Berliner Stadtwerke innovative Konzepte zur Nutzung von Abwasser (https://www.berlin-spart-energie.de/veranstaltung/stadtwerke-abwasser-196.html) und naturstrom stellt das Zukunftsquartier "Kokoni One" (https://www.berlin-spart-energie.de/veranstaltung/naturstrom-zukunftsquartier-181.html) im Berliner Norden vor.Auf die Teilnehmer*innen warten zahlreiche weitere Events - hier geht es zum Gesamtprogramm der Aktionswoche 2022 (https://www.berlin-spart-energie.de/aktionen-und-events/aktionswoche-2022/programm.html). Die kostenfreie Anmeldung ist ab sofort möglich.Die Aktionswoche "Berlin spart Energie" ist Teil der gleichnamigen Kampagne, die im Auftrag der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz (https://www.berlin.de/sen/uvk/) durchgeführt wird. Konzipiert und organisiert wird sie von der EUMB Pöschk.Pressekontakt:Lisa BührmannKampagne "Berlin spart Energie" c/o EUMB Pöschk GmbH & Co. KGbuehrmann@berlin-spart-energie.de0151 578 52 990Original-Content von: EUMB Pöschk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125734/5330732