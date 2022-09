Jetzt auch noch der Dow: Auch der älteste der drei Hauptaktienindizes der Wall Street befindet sich nun in einem Bärenmarkt. Ist das Stimmungstief nun erreicht? Von Jennifer Senninger Der Dow Jones Industrial Average, der älteste der drei Hauptaktienindizes der Wall Street, fiel am Montag um 330 Punkte. Damit liegt er seit Jahresanfang nun 20 Prozent im Minus. Damit befindet sich nun auch der Dow Jones Index in einem Bärenmarkt und leistet dem S&P ...

Den vollständigen Artikel lesen ...