Dortmund (ots) -Mit der Continentale PremiumBU haben Kunden im Falle der Berufsunfähigkeit einen starken Partner an ihrer Seite. Das belegen Auszeichnungen von Franke und Bornberg, Morgen und Morgen, Ascore, Softfair, Focus Money sowie durch den map-Report. Den verlässlichen Schutz bekommen die Kunden der Continentale Lebensversicherung zu einem fairen Preis. Dieser wurde für verschiedene Berufsgruppen aktuell noch einmal gesenkt.Tarif überzeugt unabhängige ExpertenMit der Höchstnote FFF+ zeichnete das Analysehaus Franke und Bornberg den Schutz der Continentale PremiumBU als "hervorragend" aus. Eine Best-Bewertung gab es auch von Morgen und Morgen: Die Experten vergaben ein "ausgezeichnet" mit fünf Sternen. "Wir wollen unseren Kunden einen exzellenten Schutz und Service bieten", betont Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben der Continentale. "Darum freuen wir uns, wenn viele Preise bestätigen: Diesem Anspruch werden wir gerecht."Denn auch beim aktuellen Ascore Produktrating schnitt die Continentale PremiumBU mit der Maximalpunktzahl ab: Sie erhielt bei der Untersuchung sechs Scores. Insgesamt sechs Mal befand auch Softfair das Produkt für "hervorragend". Die Bestnote gab es für die Zielgruppen Schüler, Berufseinsteiger, Angestellte, Selbstständige, Ärzte und Sonstige. Auch bei einem Rating vom Deutschen Finanz-Service Institut (DFSI) in Zusammenarbeit mit Focus Money konnte der Tarif überzeugen: Mit Blick auf verschiedene Zielgruppen sammelte die PremiumBU weitere zahlreiche "hervorragende" und "sehr gute" Bewertungen.Stabile Beiträge seit mehr als 60 JahrenZu jeder guten Absicherung gehören auch stabile Beiträge. Damit punktet die Continentale inzwischen seit mehr als 60 Jahren. Denn noch nie musste der BU-Versicherer die Nettobeiträge seiner Kunden im Bestand anheben. "Wir rechnen stets nachhaltig und langfristig", so Dr. Hofmeier. "Unsere Kunden können sich also zu Recht auf uns verlassen." Das bestätigt auch der map-Report, der die Continentale im aktuellen Stabilitätsrating der Berufsunfähigkeitsversicherer für "sehr gute Leistungen" auszeichnete.Ausgezeichnete Leistung für einen günstigen BeitragZu einem noch günstigeren Beitrag erhalten jetzt Ingenieure, Informatiker sowie zahlreiche Ärzte den vielfach ausgezeichneten Schutz. "Wir wollen uns nicht auf Lorbeeren ausruhen, sondern unsere Produkte im Sinne unserer Kunden und Vermittler weiter verbessern", sagt Dr. Hofmeier. Nach diesem Leitbild konnten die Beiträge in diesen Berufsgruppen um bis zu 25 Prozent gesenkt werden.Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Infos zur Continentale PremiumBU unter https://makler.continentale.de/premium-bu.Über die Continentale Lebensversicherung AGDie Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 896.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 998 Millionen Euro. Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-Fardstv. Leiterin UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/5330804