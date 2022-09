Siemens-Gamesa: Verlustprojekte belasten - Webinar morgen nachmittag

Werbung



Der Windturbinenhersteller Siemens Gamesa, Tochterunternehmen der Siemens Energy AG wird voraussichtlich noch bis 2024 unter einigen verlustbringenden Projekten leiden. Jochen Eikholt, Chef von Siemens Gamesa setzt den Fokus auf die Stabilisierung der Onshore-Plattform 5.X. Mit diesem Projekt wollte man stärker in das Onshore-Geschäft einsteigen. Die aktuellen makroökonomischen Bedingungen und neue Wettbewerber belasten allerdings vor allem die Margen des Unternehmens. In einem Interview mit der Agentur Reuters am heutigen Morgen teilte Eikholt allerdings mit, man sei (obgleich der Herausforderung) auf Kurs, was die Jahresziele insbesondere bei 5.X betrifft.





Im morgigen Webinar wird Ihnen unser Referent Julius Weiß einen genaueren Blick auf die Kosten und Konditionen hinsichtlich der (außer)ordentlichen Kündigung bei Optionsscheinen werfen. Stoßen sie gerne am Mittwoch, den 28.09.2022 um 16:00 dazu. Auf unserer Website finden sie außerdem noch weitere Informationen zu unseren regelmäßigen Webinarterminen.

