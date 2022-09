Der DAX ist massiv überverkauft und sollte bald eine echte Erholung einleiten. Diese sollte aber nichts am übergeordneten Abwärtstrend ändern, sondern lediglich bis in den Bereich von 12.500 Punkte, darüber bis zum Widerstand um 12.620 Punkte hochlaufen, wo aktuell auch der 10er-EMA im Tageschart notiert. In diesem Bereich könnte eine Erholung bereits wieder auslaufen und der DAX nach unten abdrehen ...

