Plug Power-Aktionäre hatten zuletzt wenig Grund zur Freude. Schließlich rutschte der Kurs von rund 30 US-Dollar zur Monatsmitte auf mittlerweile unter 22 US-Dollar ab. Doch jetzt sorgt eine neue Hammer-Nachricht für eine Bodenbildung, sodass hier ein ganz großes Comeback in der Luft liegt.

Denn gemeinsam mit Lhyfe schickt sich Plug Power an, auch auf hoher See grünen Wasserstoff zu produzieren. Mittels Offshore-Windräder und einem Elektrolyseur von Plug Power soll im französischen Saint-Nazaire saubere Energie erzeugt werden. Dementsprechend stolz ist man bei Plug Power, am weltweit ersten Offshore-Projekt für grünen Wasserstoff beteiligt zu sein.

Dabei dürfte das Projekt unter dem Namen "Sealhyfe" wohl erst der Anfang sein. Schließlich ist Offshore-Windkraft beinahe unbegrenzt verfügbar. Die Amerikaner jedenfalls planen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...