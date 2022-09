Die verhaltene Entwicklung an Europas Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Zwar stabilisierten sich die Kurse etwas, das Geschäft blieb aber zurückhaltend.Paris / London - Die verhaltene Entwicklung an Europas Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Zwar stabilisierten sich die Kurse etwas, das Geschäft blieb aber zurückhaltend. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,16 Prozent auf 3347,78 Punkte. Ähnlich sah es in Paris aus. Der Cac 40 legte um 0,28 auf 5780,01 Zähler zu. Der britische FTSE 100 gab dagegen um 0...

