Starke Druckabfälle in den Gas-Pipelines bereiteten Sorgen. Nun sind drei Lecks entdeckt worden. Auswirkung auf die Gas-Versorgung hat es nicht.Wie die "tagesschau" berichtet, meldete die dänische Energiebehörde drei Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 + 2. Zwei Lecks befinden sich nach Aussagen der Behörde an Nord Stream 1 nordöstlich der Ostsee-Insel Bornholm sowie einem an Nord Stream 2 südöstlich der Insel.Lecks höchst seltenAufgrund des Seltenheitsfaktors, gleich drei Lecks in den Gas-Pipelines ...

