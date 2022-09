Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird nun offenbar doch nicht virtuell an der für Mittwoch geplanten Bund-Länder-Runde zum dritten "Entlastungspaket" teilnehmen. Die Beratungen mit dem Kanzler sollen stattdessen am 4. Oktober stattfinden, teilte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag über Twitter mit.



"Der Bundeskanzler hat mich gebeten, die Bund-Länder-Beratungen zum Entlastungspaket zu verschieben, da er aufgrund seiner Isolation nicht persönlich teilnehmen kann", schreibt der CDU-Politiker zur Begründung. Er fügte allerdings hinzu, dass die Regierungschefs der Länder dennoch am Mittwoch eine MPK abhalten wollen. Wüst ist derzeit Vorsitzender der Runde.

