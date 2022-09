Berlin, Deutschland (ots) -"Wir helfen Unternehmen und Selbstständigen dabei, ein vertrauensvolles Image aufzubauen und damit Kunden anzuziehen, die bereit sind, deutlich mehr zu zahlen", so beschreibt die Agentur ihre Arbeit für aktuelle und potenzielle Kunden auf ihrer Webseite www.claussena-media.de. Doch die Agentur will sich von anderen Agenturen deutlich abheben."PR ist mehr als ein Artikel, tolle Worte und ein paar nette Bilder. PR bestimmt den Ruf, die Art, wie Unternehmen und Selbstständige von potenziellen Kunden und Mitarbeitern wahrgenommen werden und ob diese dann Vertrauen schenken", beschreibt Claussena Media die Philosophie und Leitbild für ihre Arbeit. Claussena Media, das seinen Sitz am Puls der Zeit in der deutschen Hauptstadt Berlin hat, wirbt für sich mit dem Slogan "It's all about Trust!" (auf Deutsch: Es geht nur um Vertrauen!). Dieses Vertrauen kann Claussena Media zwischen seinen Kunden und deren Kunden aufbauen und vertiefen."Der Medienauftritt bestimmt, wie man von Kunden, Partnern und sogar der Konkurrenz wahrgenommen wird. Ein professioneller Auftritt hebt von der Masse ab, unterstreicht Stärken und macht deutlich, welchen Platz die Auftraggeber in der Branche einnehmen wollen", erläutert die Claussena Media-Geschäftsführerin Christina Stiehl. Christina Stiehl ist wohl das, was man im Allgemeinen einen "alten Hasen" nennt, denn die Journalistin kennt sich im Medien-Bereich aus. Sie weiß, wovon sie spricht.Durch ihre jahrelange Erfahrung als freie Journalisten pflegt Christina beste Kontakte zu anderen Journalisten, Bloggern, Influencern und Redakteuren, um ihren Kunden ein 1A-Image ohne Kompromisse aufzubauen.Daher ist es kein Wunder, dass bei Claussena Media öffentliche Auftritte geschaffen werden, die Kunden einen ungemeinen Wettbewerbsvorteil verschaffen."Wir konzentrieren uns darauf, Kunden in ihren jeweiligen Märkten zur Nummer 1 zu machen. Durch mediale Omnipräsenz wollen wir, dass die potenziellen Kunden unserer Kunden durch einen starken Marktauftritt auch letztlich Kunden werden und bleiben", so Claussena Media.Das bedeutet: "Wir setzen auf langfristige Imagepflege und Pressekontakte.""Es ist kein Zufall, dass große Marken viele loyale Kunden haben, sie sind authentisch. Dies ist das Ergebnis von durchdachten PR-Kampagnen. Kunden wollen heute wissen, wofür das Unternehmen steht. Gemeinsamkeiten und Werte schaffen starke Bindungen. Glaubwürdigkeit führt zu Vertrauen und Vertrauen zu Sales."Claussena Media hat dafür wieder ein perfektes Beispiel: Harley-Davidson. Mit gezielten PR Maßnahmen werden aus Kunden echte Fans. Keine Marke wurde von seinen treuen Anhängern häufiger tätowiert als Harley-Davidson.Starke Marken schaffen Nachfrage mit deutlich weniger Werbung und erzeugen bereits auf emotionaler Ebene Mehrwert. "Unsere PR-Kampagnen unterstützen dabei, Premium-Preise im Markt durchsetzen zu können und sich der 'Geiz ist geil'-Mentalität zu entziehen. Unsere Kampagnen und Artikel rücken die Qualität der Produkte und Dienstleistungen in den Fokus der Kunden, die bereit sind den verlangten Preis zu zahlen."Dies alles ist nur die viel beschriebene graue Theorie. Doch wie sieht die Praxis bei Claussena Media aus?"Wir hören den Kunden und ihrer Zielgruppe zu. Wir verstehen und hinterfragen auf Augenhöhe, mit viel Empathie und unternehmerischer Erfahrung", so die Agentur, die ihren Sitz im Herzen Berlins nicht ohne Grund gewählt hat. Berlin ist schließlich "Deutschlands Medien-Hauptstadt Nummer 1". "Wir verstehen die Marken und Märkte", fügt Claussena Media hinzu.Für die Marken und Märkte entwickelt Claussena Media mit seinen Kunden Strategien."Ein Konzept so einzigartig, wie es sein muss, um aufzufallen. Wir eröffnen neue Perspektiven und innovative Wege zum Erfolg."Claussena Media schafft damit zusammen mit den Kunden Vertrauen bei der Zielgruppe. "Mit uns bleiben Sie im Gedächtnis Ihrer Zielgruppe", verspricht die PR-Agentur aus Berlin.Damit erreicht die Agentur mit den Kunden Ziele, die vorher definiert worden sind. "Wir bringen Sie zum Strahlen und positionieren Sie sichtbar als alternativlose Nummer 1."Pressekontakt:Claussena Media GmbHHauptstrasse 15110827 Berlininfo@claussena-media.deOriginal-Content von: Claussena Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165484/5331065