DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IW: Deutschland schlittert in die Rezession

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hat Deutschland für nächstes Jahr einen deutlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung vorhergesagt. Das arbeitgebernahe Institut rechnet für 2022 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von rund 1,25 Prozent und 2023 mit einem Rückgang um rund 1,75 Prozent. "Nach der Corona-Krise verursacht der Krieg in der Ukraine eine Energiekrise", betonten die Konjunkturforscher. Historisch hohe Inflationsraten belasteten Unternehmen und private Haushalte gleichermaßen. "Alles deutet darauf hin, dass Deutschland unkontrolliert in eine Rezession schlittert", sagte IW-Direktor Michael Hüther.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im August beschleunigt

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im August weiter beschleunigt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 8,7 (Juli: 7,6) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 4,5 (4,5) Prozent, darunter die Kredite für den Hauskauf um 5,2 (5,3) Prozent und die Konsumentenkredite um 3,4 (3,6) Prozent. Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum erhöhte sich mit einer Jahresrate von 5,5 (5,8) Prozent, wobei die Kreditvergabe an Private um 5,5 (5,2) Prozent zunahm und die an den Staat um 5,5 (7,0) Prozent.

EZB/Lane: Haushaltsdefizite 2023 nicht erhöhen

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hat die Regierungen des Euroraums angesichts der hohen Inflation zu einer vorsichtigen Finanzpolitik aufgerufen. In einem Interview mit der Zeitung der Standard riet Lane, die Entlastung von Haushalten und Unternehmen, die stark unter den hohen Energiepreisen leiden, durch höhere Steuern für Haushalte und Unternehmen mit hohen Einkommen und Gewinnen zu finanzieren, nicht über höhere Schulden. "Wenn man die Bedürftigen durch höhere Steuern unterstützt, wirkt sich das weniger stark auf die Inflation aus, als wenn man die Defizite erhöht", sagte er.

Windenergiebranche fordert von Politik Befreiungsschlag für Sektor

Die Windenergiebranche hat von den Regierungen einen Befreiungsschlag für ihren Sektor gefordert, um mit dem Ausbau von Windkraftanlagen einen größeren Beitrag zur Energiesicherheit leisten zu können. Im Rahmen der weltweit größten Windenergie-Messe WindEnergy Hamburg erklärten vier Verbände, dass angesichts der unsicheren Energieversorgung im Zuge des Ukraine-Kriegs eine belastbare, nachhaltige Energieversorgung auf der Basis erneuerbarer Energiequellen unverzichtbar sei.

Wirtschaft kritisiert Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren

Die Wirtschaft stellt der öffentlichen Verwaltung ein schlechtes Zeugnis aus. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Unternehmensumfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Gemeinschaftsausschusses der Deutschen Gewerblichen Wirtschaft, wie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) mitteilte. Massive Kritik hätten die Unternehmen an der Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren geübt: 91 Prozent bewerteten die Verfahrenslänge mit Defiziten - 69 Prozent sahen größere Defizite.

Studie: 6,6 Millionen Beschäftigte profitieren von Mindestlohnerhöhung

Rund 6,64 Millionen Beschäftigte in Deutschland werden laut einer Studie von der Mindestlohnerhöhung zum 1. Oktober profitieren, weil sie aktuell weniger als 12 Euro brutto pro Stunde erhalten. Das entspreche 17,8 Prozent aller Beschäftigten, die einen gesetzlichen Anspruch auf den Mindestlohn haben, so das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. In Ostdeutschland liegt die Quote demnach bei 29,1 Prozent, in Westdeutschland inklusive Berlin bei 16,1 Prozent.

Arbeitsminister Heil: Weiterbildungsstrategie wird neu ausgerichtet

Die Bundesregierung hat eine Neuausrichtung ihrer gemeinsam mit den Sozialpartnern verfolgten Nationalen Weiterbildungsstrategie angekündigt. "Ziel ist, dass die Beschäftigten von heute auch die Arbeit von morgen im Wandel leisten können", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Es gehe um Anpassungsqualifizierung, Höherqualifizierung oder wenn nötig komplette Umschulung.

In Deutschland leben erstmals mehr als 84 Millionen Menschen

In Deutschland leben erstmals mehr als 84 Millionen Menschen. Ende Juni wohnten hierzulande 843.000 Menschen mehr als zum Jahresende 2021, das entsprach einem Bevölkerungswachstum von 1,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Hauptgrund war der Zuzug geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer infolge des russischen Angriffskriegs.

S&P: Italien muss für EU-Corona-Hilfen Reformen umsetzen

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) rechnet nach dem Wahlsieg der Mitte-rechts-Parteien bei den Parlamentswahlen in Italien nicht mit unmittelbaren Haushaltsrisiken. Entscheidend für die Schuldentragfähigkeit des Landes (Schuldenstand Ende 2022: 138 Prozent des BIP) wird aus ihrer Sicht aber sein, dass die Regierung die im National Recovery and Resilience Plan (RRP) vorgesehenen Reformen umsetzt und damit erhebliche Zahlungen der EU ermöglicht.

Dänemark und Schweden: Auch Nord Stream 1 von Lecks betroffen

Die dänischen und schwedischen Behörden haben bestätigt, dass auch aus der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 Gas austritt. Es gebe zwei Lecks in der Gasleitung, hieß es von offizieller Seite aus Kopenhagen und Stockholm. Wie auch Nord Stream 2 sei Nord Stream 1 nicht in Betrieb, dennoch befinde sich Gas in der Leitung, das nun austrete. Dänemark erhöhte infolge der Lecks die Sicherheitsstufe zur Überwachung seiner Energieinfrastruktur.

Trittin geht von "gewaltsamer Störung" bei Nord Stream 2 aus

Der grüne Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin geht bei dem plötzlichen Gasleck in der Gaspipeline Nord Stream 2 von einer gewaltsamen Störung aus. Die Pipeline sei "relativ neu und aus massivem und gutem deutschen Stahl gebaut", sagte Trittin in der RTL/ntv-Sendung Frühstart. Wenn eine solche Pipeline plötzlich schlagartig lecke, "dann muss es schon zu einer gewaltsamen Störung dieser Pipeline gekommen sein." Jetzt müsse untersucht werden, ob es sich dabei um einen Anschlag handelt.

Kasachischer Präsident sichert fliehenden Russen Schutz zu

Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat den vor der russischen Teilmobilmachung nach Kasachstan fliehenden Russen Schutz zugesichert. "In den vergangenen Tagen sind viele Leute aus Russland zu uns gekommen. Die meisten sind aufgrund einer ausweglosen Situation gezwungen fortzugehen", erklärte Tokajew. "Wir müssen uns um sie kümmern, für ihre Sicherheit sorgen." Es handele sich um eine "politische und humanitäre Frage", sagte er. Eigentlich ein Verbündeter Moskaus, ist der kasachische Staatschef seit der russischen Offensive in der Ukraine auf Distanz gegangen.

