Egelsbach (ots) -Erfrischende Sauberkeit nach nur einer Anwendung: Die neue Dr. Beckmann Polster Flecken-Bürste beseitigt innerhalb von wenigen Minuten selbst hartnäckige Flecken von Polstern, Matratzen und Bezügen und trägt ebenso unkompliziert wie schonend zum Werterhalt von Möbeln, Autositzen & Co. bei.Ob gemütliche Couch im Wohnzimmer, bequeme Sitze im Auto oder weiche Bezüge im Kinderwagen - Polster schaffen eine echte Wohlfühlatmosphäre und bilden den Rahmen für viele entspannte Momente. Da sie eine besondere Investition darstellen, sollen sie auch möglichst lange sauber und wie neu aussehen - selbst wenn sich rund um die Polster das pralle Leben abspielt, in dem immer mal was danebengeht. Bereits die kleinen alltäglichen Spuren von Kaffee oder Tee, Rotwein oder Schokolade sind also ein echtes Ärgernis, ganz zu schweigen von den größer dimensionierten Flecken, die von matschigen Tierpfoten oder missglückten Abendessen auf dem Sofa zeugen. Bislang folgten nach einem solchen Malheur die Frage nach einem geeigneten Reinigungsmittel, die anschließende Suche nach einem passenden Schwamm und der Griff nach Handschuhen zum mühsamen Einarbeiten - damit ist jetzt Schluss!Stark gegen Flecken - schonend zum MaterialNach dem weltweiten Erfolg der Teppich Flecken-Bürste hat Dr. Beckmann jetzt einen Reiniger speziell für die Bedürfnisse von Polstern aller Art im Innen- und Außenbereich entwickelt: die Dr. Beckmann Polster Flecken-Bürste. Mit ihrer ultrastarken Reinigungsformel auf Sauerstoffbasis lässt sie schon bei der ersten Anwendung hartnäckigste Flecken verschwinden - nach drei Minuten Einwirkzeit und anschließendem Austupfen sind sie Geschichte. Reinigungsformel und Bürstenkopf sind gezielt auf die Fleckentfernung von sensiblen Polstern und Bezügen abgestimmt. Die chlorfreie Rezeptur schont Farben und Gewebe, ist leicht biologisch abbaubar und wurde dermatologisch sowie auf Tierverträglichkeit getestet. Zudem neutralisiert die innovative Freshplex-Technologie unangenehme Gerüche restlos.Praktische Anwendung und genaue DosierungAuch im Design hebt sich die Dr. Beckmann Polster Flecken-Bürste deutlich von herkömmlichen Kombi- oder Mehrzweckprodukten ab. Ihre Form dient der exakten Applikation bei der Polsterreinigung - ohne zusätzliche Hilfsmittel oder Handschuhe. Die Flasche liegt mit ihrer praktischen 400-ml-Größe gut in der Hand und ermöglicht aufgrund ihres weichen Materials aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff eine gezielte Dosierung. Für eine unkomplizierte, sofortige Anwendung sorgt der Applikator mit 2-in-1-Soft-Bürste, dessen Design in zahlreichen Ländern geschützt ist. Ein Schwamm im Zentrum verteilt den Reiniger gleichmäßig und aktiviert dabei seine Oxi-Power. Die weichen Borsten am Rand unterstützen die Reinigungswirkung, indem sie das Produkt sanft in das Gewebe einarbeiten. Der Clou ist die Dreiecksform des abnehmbaren sowie auswaschbaren Applikators: Damit erreicht die Fleckenbürste auch jede schwer zugängliche Ecke auf Sofa, Sitzen & Co.Mit der Polster Flecken-Bürste bringt Dr. Beckmann einmal mehr ein Produkt auf den Markt, das auf neue Entwicklungen im Alltag der Verbraucher eingeht. Es berücksichtigt ihr verstärktes Bedürfnis, sich ein schönes Zuhause zu schaffen, und gibt ihnen ein weiteres einfaches Mittel an die Hand, um es zu erhalten.Die Dr. Beckmann Polster Flecken-Bürste (400 ml / UVP 3,99 Euro) ist in allen gängigen Drogeriemärkten und gut sortierten Supermärkten sowie online erhältlich.Über Dr. BeckmannHinter der Marke Dr. Beckmann steht das mittelständische und inhabergeführte Markenartikel-Unternehmen delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG. Neben der umsatzstärksten Marke Dr. Beckmann zählen auch die Marken Bullrich, Blistex und Bi-Oil zum Unternehmen.Pressekontakt:Sabina MayPressearbeitTel.: +49 (0)6103 4045 355Fax: +49 (0)6103 4045 4355E-mail: smay@delta-pronatura.deWebsite: www.dr-beckmann.deFacebook: www.facebook.com/Dr.BeckmannDEOriginal-Content von: delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114080/5331212