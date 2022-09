DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. September (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober PROGNOSE: -38,5 Punkte zuvor: -36,5 Punkte 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 1H *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September PROGNOSE: 80 zuvor: 82 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Verfolgung der ungarischen Straßenmaut vor deutschen Gerichten, Karlsruhe *** 09:15 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei Veranstaltung des Atlantic Council, Frankfurt *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung *** 10:00 DE/Emissionskalender des Bundes für das kommende Quartal 10:30 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und Technische Universität München, Online-PK zu DSW-Vorstandsvergütungsstudie *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 11:00 DE/Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Verhandlung über die Gültigkeit der Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen 11:00 DE/Bundesbank und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs- aufsicht (BaFin), PG zum LSI-Stresstest, Frankfurt 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), PK zur Aktienmarktprognose, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:30 DE/Deutscher Städtetag, PK zum Thema: "Rettungsschirm für die kommunalen Energieversorger", Kiel 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Unions-Bundestagsfraktion, PG zum Thema: "Antworten auf die Wirtschafts- und Energiekrise - Wie geht es weiter?", Berlin 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 15:00 US/Totalenergies SE, Investor Day zu Strategie und Ausblick, New York 16:15 US/Fed-Chairman Powell, Eröffnungsrede (via Aufzeichnung) bei der Community Banking Research Conference; 17:00 Rede von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC), St. Louis *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - DE/Porsche AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

