Im Rahmen der Analyse hat das Immobilienportal immowelt für die 14 größten deutschen Städte beleuchtet, wie sich die Wohnfläche verändert hat, die für ein Budget von 300.000 Euro zu haben ist. Demnach erhalten Immobilienkäufer in allen Städten heute für das gleiche Geld deutlich weniger Wohnraum als vor fünf Jahren. So bekamen Käufer in Hamburg 2017 für 300.000 Euro noch 72 m2 Wohnfläche, also zwei bis drei Zimmer. Mittlerweile gibt es für das gleiche Geld in der Hansestadt gerade mal eine Singlewohnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...