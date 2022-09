27.09.1994: Rosenbauer International: Rosenbauer International mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,38 Mrd. ATS. 27.09.2005: SkyEurope: SkyEurope mit IPO in Wien. Emissionserlös war 70,80 Mio. Euro (dazu Greenshoe 7,08 Mio. Euro). zum Kalender 27.09.1890: Semperit: Semperit mit IPO in Wien. Extrema:27.09.2001: Flop 1: DO&CO: -23.41% - [Flop 2: -14.4% (10.10.2008), Flop 3: -14.23% (08.08.2011)] zum Kalender 27.09.2018: Flop 2: Lenzing: -14.5733% - [Flop 1: -21.7984% (20.09.2022), Flop 3: -12.4733% (12.03.2020)] zum Kalender 27.09.1990: Flop 2: UBM: -23.2514% - [Flop 1: -24.3385% (27.11.1990), Flop 3: -22.52% (09.07.2001)] Abs. High/Low:27.09.2001: Low - DO&CO: 3.925 Euro Bisher gab es an einem 27. September 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf ...

