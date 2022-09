Nürnberg, Germany (ots/PRNewswire) -Die Roboyo (https://roboyo.global/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=celonis+partnership&utm_content=germany) Group, das weltweit größte Unternehmen für professionelle Dienstleistungen im Bereich Hyperautomation, gab bekannt, dass es sich mit Celonis, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Execution Management, im Rahmen eines strategischen Platin-Partnerschaftsprogramms zusammengeschlossen hat.Gemeinsam werden sie die Möglichkeiten der digitalen Transformation beschleunigen und stärken, indem sie Roboyos bestehende Suite von Hyperautomatisierungsdienstleistungen mit dem Celonis Execution Management System (EMS) kombinieren."Wir freuen uns, mit Celonis zusammenzuarbeiten, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Prozesse zu optimieren und ihre Leistung zu verbessern. Roboyos umfassendes Know-how im Bereich der Hyperautomatisierung kombiniert mit der Leistungsfähigkeit des Celonis EMS ermöglicht es unseren Kunden, auf einem höheren Effizienzniveau zu arbeiten, das sie bisher nicht für möglich gehalten haben." - Nicolas Hess, Mitbegründer und CEO, Roboyo"Durch unsere Platin-Partnerschaft haben Roboyo-Kunden nun Zugang zu Celonis' marktführender Process-Mining- und Execution-Management-Technologie auf Goldstandard. Wir sind begeistert, dass diese Zusammenarbeit, die unsere globalen Ökosysteme zusammenführt, es uns ermöglicht, sowohl die technische Expertise zu vertiefen als auch noch mehr Kunden mit den Dienstleistungen und Technologien von Roboyo und Celonis zu erreichen." - Bastian Nominacher, Co-CEO und Mitbegründer von Celonis.Kommende Veranstaltungen zur PartnerschaftBastian Nominacher, Co-CEO und Mitbegründer von Celonis, wird am 5. und 6. Oktober in Nürnberg auf der Roboyo's All Eyes on Automation (https://roboyo.global/de/event/veranstaltung-all-eyes-on-automation/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=celonis+partnership&utm_content=germany) eine Keynote-Rede halten. Roboyo wird ein Tier-1-Sponsor der Celosphere (https://www.celonis.com/celosphere/?utm_source=prnewsire&utm_medium=partner_referral&utm_campaign=celosphere_2022) sein, die am 9. und 10. November in München, Deutschland, stattfindet.Über Roboyo Roboyo unterstützt seine Kunden bei der Operationalisierung des gesamten Spektrums an KI-gestützten Automatisierungstechnologien und schafft so hybride menschliche und digitale Arbeitskräfte, die die Unternehmensleistung nicht nur schrittweise, sondern um ein Vielfaches steigern.Dieser ganzheitliche Ansatz zur Prozessautomatisierung hilft Unternehmen, ihre Abläufe neu zu gestalten und Prozesse mit einem Vielfachen der Geschwindigkeit, einem Bruchteil der Kosten und ohne Fehler auszuführen, was sowohl die Mitarbeiter- als auch die Kundenerfahrung deutlich verbessert.Dies hat Roboyo den Ruf eingebracht, Unternehmen erfolgreich in die Lage zu versetzen, sich an ein sich schnell veränderndes Betriebsumfeld anzupassen und eine Geschäftsleistung der nächsten Stufe zu erzielen.Über Celonis Celonis deckt Ineffizienzen auf, die Unternehmen nicht sehen können, und behebt sie, so dass sie ein nie für möglich gehaltenes Leistungsniveau erreichen können. Das Celonis Execution Management System, das auf dem marktführenden Process Mining Core basiert, bietet Führungskräften und Anwendern eine umfassende Plattform, um Ineffizienzen in Milliardenhöhe zu beseitigen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Celonis hat Tausende von Implementierungen bei globalen Kunden und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland und New York City, USA mit mehr als 20 Büros weltweit.© 2021 Celonis SE. Alle Rechte vorbehalten. Celonis und das Celonis "droplet" Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Celonis SE in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1896256/Roboyo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/roboyo-gibt-platin-partnerschaft-mit-celonis-bekannt-dem-weltweit-fuhrenden-unternehmen-fur-process-mining-und-execution-management-301634344.htmlPressekontakt:Fredrika Gyllang,VP Marketing Europa,fredrika.gyllang@roboyo.se,+46 (0)790685828Original-Content von: Roboyo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159015/5331283