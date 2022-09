Privatanleger in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2022 mehr Vermögen eingebüßt als jemals zuvor. Die Finanzverluste beliefen sich in Summe auf 213 Milliarden Euro. Selbst 2008, als die globale Finanzkrise ihren Höhepunkt erreicht hatte, waren im Gesamtjahr nur Verluste in Höhe von 115 Milliarden Euro angefallen. Von Carl Batisweiler "Die Zahlen führen uns die Dramatik der Entwicklungen im bisherigen Jahresverlauf nochmals drastisch vor Augen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...