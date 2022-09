Die Gewinner werden bei einer Preisverleihung am 15. November in London bekannt gegeben

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute die Finalisten für die Going Digital Awards in Infrastructure 2022 bekannt. Die jährliche Preisverleihung würdigt die herausragende Arbeit von Bentley-Softwareanwendern, die den Entwurf, den Bau und den Betrieb von Infrastruktur auf der ganzen Welt vorantreiben. Elf unabhängige Jurys wählten die 36 Finalisten aus über 300 Nominierungen aus, die von mehr als 180 Unternehmen aus 47 Ländern in 12 Kategorien eingereicht wurden.

Die Gewinner werden am 15. November während der Feierlichkeiten zu den Going Digital Awards in Infrastructure 2022 in London im Hotel InterContinental Park Lane vor geladenen Pressevertretern und Führungskräften der Branche verkündet. Die Präsentationen der Finalisten werden ab dem 7. November 2022 über diesen Link abrufbar sein. Besuchen Sie die Website, um mehr über die Arbeit der Menschen zu erfahren, die hinter diesen außergewöhnlichen Infrastrukturprojekten stehen. Sie erzählen, wie sie digitale Fortschritte nutzen, um beispiellose Ergebnisse zu erzielen.

Nicholas Cumins, Chief Operating Officer bei Bentley, sagte dazu: "Nach zwei Jahren, in denen die Veranstaltung virtuell veranstaltet wurde, freuen wir uns darauf, persönlich mit den Finalisten der Going Digital Awards zusammenzukommen, um ihre Errungenschaften gemeinsam mit Pressevertretern und Branchenanalysten zu feiern. Führungskräfte von Bentley werden Einblicke in die digitalen Fortschritte in der Infrastruktur sowie aktuelle Informationen zu Anwendungen und technologischen Innovationen von Bentley teilen."

Die Finalisten der Going Digital Awards in Infrastructure 2022 sind:

Brücken und Tunnel

Ferrovial Construction and Alamo Nex Construction - Nord-Ost-Erweiterung (NEX) des mittleren Abschnitts der IH-35, San Antonio, Texas, Vereinigte Staaten

- Nord-Ost-Erweiterung (NEX) des mittleren Abschnitts der IH-35, San Antonio, Texas, Vereinigte Staaten Southwest Municipal Engineering Design Research Institute of China - Eingehende und kollaborative Anwendung der BIM-Technologie im zweiten Abschnitt der Ost-West-Stadtachse von Chengdu, Chengdu, Sichuan, China

- Eingehende und kollaborative Anwendung der BIM-Technologie im zweiten Abschnitt der Ost-West-Stadtachse von Chengdu, Chengdu, Sichuan, China Zigong Urban Planning and Design Institute Co., Ltd. - Abschnitte C und D des Infrastrukturbauprojekts für den Integrationsgürtel der städtischen Industrie zwischen dem Bezirk Fushun und dem Bezirk Rong in Zigong, Zigong, Sichuan, China

Bauindustrie

Acciona - Sichere Beseitigung gefährlicher Bahnübergänge durch digitales Bauen, Melbourne, Victoria, Australien

- Sichere Beseitigung gefährlicher Bahnübergänge durch digitales Bauen, Melbourne, Victoria, Australien China Railway 18th Bureau Group Co., Ltd. Anwendung der BIM-Technologie für einen ultratiefen Wassertransporttunnel im Perlflussdelta, Foshan, Guangdong, China

Anwendung der BIM-Technologie für einen ultratiefen Wassertransporttunnel im Perlflussdelta, Foshan, Guangdong, China DPR Construction RMR 20 Massachusetts Avenue NW-Sanierung, Washington, D.C., Vereinigte Staaten

Digitale Transformation im Unternehmen

Mott MacDonald Intelligente Objektbibliothek für das Umweltamt, Vereinigtes Königreich

Intelligente Objektbibliothek für das Umweltamt, Vereinigtes Königreich National Highways Komplexes Infrastrukturprogramm Einbindung von ProjectWise und iTwin für ein Pilotprojekt auf der A303, Salisbury Stonehenge, Wiltshire, Vereinigtes Königreich

Komplexes Infrastrukturprogramm Einbindung von ProjectWise und iTwin für ein Pilotprojekt auf der A303, Salisbury Stonehenge, Wiltshire, Vereinigtes Königreich WSB Digitaler Machbarkeitsnachweis, Elk River, Minnesota, Vereinigte Staaten

Einrichtungen, Campus und Städte

Technische Universität Kaunas Digitaler Zwilling von Kaunas, Kaunas, Litauen

Digitaler Zwilling von Kaunas, Kaunas, Litauen Kokusai Kogyo Co., Ltd. Projekt PLATEAU: Japans größtes 3D-Stadtmodellprojekt, Numazu/Kaga, Präfektur Shizuoka/Präfektur Ishikawa, Japan

Projekt PLATEAU: Japans größtes 3D-Stadtmodellprojekt, Numazu/Kaga, Präfektur Shizuoka/Präfektur Ishikawa, Japan Sydney Airport Maps@SYD, Sydney, New South Wales, Australien

Geotechnischer Bereich

GHD Cressbrook-Damm, Toowoomba, Queensland, Australien

Cressbrook-Damm, Toowoomba, Queensland, Australien Mott MacDonald Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit bei der Materialwiederverwendung durch geoBIM, Birmingham, West Midlands, Vereinigtes Königreich

Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit bei der Materialwiederverwendung durch geoBIM, Birmingham, West Midlands, Vereinigtes Königreich PT Hutama Karya (Persero) Semantok-Damm-Projekt, Nganjuk, Jawa Timur, Indonesien

Strom- und Kommunikationsnetze

Essential Energy Entwurf intelligenter Umspannwerke durch Essential Energy, Port Macquarie, Australien

Entwurf intelligenter Umspannwerke durch Essential Energy, Port Macquarie, Australien POWERCHINA Hubei Electric Engineering Co., Ltd. Digitale Anwendung des gesamten Lebenszyklus in Wuhan Xudong für ein 220-kV-Umspannwerk-Projekt, Wuhan, Hubei, China

Digitale Anwendung des gesamten Lebenszyklus in Wuhan Xudong für ein 220-kV-Umspannwerk-Projekt, Wuhan, Hubei, China State Grid Hengshui Electric Power Supply Company Umfassende Anwendung der BIM-Technologie für den Bau von Energieübertragungs- und Transformationsanlagen, Hengshui, Hebei, China

Prozessfertigung und Energieerzeugung

OQ Upstream Zielgerichtete Digitalisierung der Zuverlässigkeitsprüfung von OQ-Anlagen, Oman

Zielgerichtete Digitalisierung der Zuverlässigkeitsprüfung von OQ-Anlagen, Oman Sarawak Energy Berhad Modernisierung des Wasserkraftwerks Bakun mit einem digitalen Zwilling, Bintulu, Sarawak, Malaysia

Modernisierung des Wasserkraftwerks Bakun mit einem digitalen Zwilling, Bintulu, Sarawak, Malaysia Shell Project and Technology Digitale Plattform für Tiefseeprojektabwicklung, Golf von Mexiko, Texas, Vereinigte Staaten

Bahnverkehr und Verkehrswesen

Arcadis Carstairs, Schottland, Vereinigtes Königreich

Carstairs, Schottland, Vereinigtes Königreich Oriental Consultants Global - U-Bahn-Bauprojekt Metro Manila (MMSP) Phase 1, Metro Manila, Philippinen

- U-Bahn-Bauprojekt Metro Manila (MMSP) Phase 1, Metro Manila, Philippinen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - Integrierter Hochgeschwindigkeitszug und Bahnhof Jakarta Bandung, Jakarta Bandung, Indonesien

Straßen und Autobahnen

AFRY Neue Teststrecke für autonome und elektrifizierte Fahrzeuge, Södertälje, Raum Stockholm, Schweden

Neue Teststrecke für autonome und elektrifizierte Fahrzeuge, Södertälje, Raum Stockholm, Schweden Beca Ltd. Takitimu North Link, Tauranga, Western Bay of Plenty, Neuseeland

Takitimu North Link, Tauranga, Western Bay of Plenty, Neuseeland Foth Infrastructure Environment, LLC Die Stadt Perry schafft Innovationen mit Foth und erstellt mithilfe digitaler Zwillinge eine digitale Stadtkarte, Perry, Iowa, Vereinigte Staaten

Hochbau

Delhi Metro Rail Corporation Limited Entwurf und Bau eines Tunnels und einer U-Bahnstation in Krishna Park, Metro Delhi, Neu-Delhi, Indien

Entwurf und Bau eines Tunnels und einer U-Bahnstation in Krishna Park, Metro Delhi, Neu-Delhi, Indien Sinotech Engineering Consultants, Ltd. Phase 2 des TPC Changhua Offshore-Windparkprojekts, Landkreis Changhua, Taiwan

Phase 2 des TPC Changhua Offshore-Windparkprojekts, Landkreis Changhua, Taiwan WSP Übergabe des Unity Place mit optimiertem Entwurf von WSP durch die Nutzung von Innovationen von Bentley, Milton Keynes, Buckinghamshire, Vereinigtes Königreich

Vermessung und Überwachung

Aegea Brasiliens größte 3D-Karte der Abwasserstrukturen (Digitalisierung von Rio de Janeiro), Rio de Janeiro, Brasilien

Brasiliens größte 3D-Karte der Abwasserstrukturen (Digitalisierung von Rio de Janeiro), Rio de Janeiro, Brasilien HDR Zustandsbewertung des Murray-Damms, San Diego County, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Zustandsbewertung des Murray-Damms, San Diego County, Kalifornien, Vereinigte Staaten Singapore Land Authority Digitaler Zwilling von Singapur angetrieben durch Mobile Mapping, Singapur

Wasser und Abwasser

Jacobs Anlage zur Wasserrückgewinnung Tuas (TWRP) für PUB, Singapurs nationale Wasserbehörde, Singapur

Anlage zur Wasserrückgewinnung Tuas (TWRP) für PUB, Singapurs nationale Wasserbehörde, Singapur L&T Construction Entwicklung und Verwaltung von Versorgungseinrichtungen für Nadaprabhu Kempegowda Layout (NPKL), Bangalore, Karnataka, Indien

Entwicklung und Verwaltung von Versorgungseinrichtungen für Nadaprabhu Kempegowda Layout (NPKL), Bangalore, Karnataka, Indien MWH Treatment, im Rahmen des Joint Ventures Advance Plus Framework mit J Murphys Sons Investitionsprojekt in Burnley für Wasseraufbereitungsanlagen, Burnley, Vereinigtes Königreich

Weitere Informationen zu den Finalisten finden Sie unter diesem Link.

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir bieten innovative Software an, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu erhalten. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für die Planung, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, Schienen- und Verkehrswegen, Wasser und Abwasser, öffentlichen Bauwerken und Versorgungseinrichtungen, Gebäuden und Campus, für den Bergbau und Industrieanlagen eingesetzt. Unser Angebot umfasst MicroStation-basierte Anwendungen für die Modellierung und Simulation, ProjectWise für die Projektabwicklung, AssetWise für Anlagen- und Netzwerkleistung, das führende Softwareportfolio für Geowissenschaften von Seequent und die iTwin-Plattform für digitale Zwillinge der Infrastruktur. Bentley Systems beschäftigt mehr als 4.500 Mitarbeitende und erwirtschaftet in 186 Ländern einen Jahresumsatz von rund 1 Milliarde US-Dollar.

