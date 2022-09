DJ US-Neubauverkäufe machen im August unerwarteten Sprung

Von Xavier Fontdegloria

NEW YORK (Dow Jones)--Die Verkäufe neuer Eigenheime in den USA haben im August stark zugenommen, was dem Immobilienmarkt in der derzeitigen Abschwächung wegen hoher Preise und steigender Hypothekenzinsen eine Verschnaufpause verschafft. Aus dem Bericht des Handelsministeriums geht hervor, dass die Verkäufe neuer Eigenheime im August im Vergleich zum Vormonat um 28,8 Prozent auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 685.000 gestiegen sind. Dies ist der höchste Stand seit März. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 2,2 Prozent auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 500.000 gerechnet.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat, in dem die bereinigte Jahresrate bei 686.000 lag, blieben die Verkäufe weitgehend unverändert. Die monatlichen Daten zu den Verkäufen neuer Wohnungen sind unbeständig und werden häufig revidiert. Die Daten für August wiesen eine Fehlermarge von 18,3 Prozentpunkten auf. Der Medianpreis für ein neues Haus sank im August auf 436.800 Dollar gegenüber 466.300 Dollar im Juli.

