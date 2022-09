Straubing (ots) -



Arbeitgeber sollten die Studie zur Kenntnis nehmen und ihre Schlüsse daraus ziehen. Vor allem sollten sie sich Sorgen machen, weil die Unlust vor allem bei jungen Arbeitnehmern deutlich zunimmt. Wer den Wettkampf um Fachkräfte in Zukunft gewinnen will, muss sich etwas einfallen lassen und attraktive Angebote machen, nicht nur beim Gehalt. Arbeit ist das halbe Leben: Damit sind viele Beschäftigte nicht mehr einverstanden. Arbeitszeiten, die wenig Platz für Familie und Freunde lassen, werden selbst in der Gastronomie immer seltener hingenommen. Und wer unflexibel ist, nichts vom mobilen Arbeiten hält und alle Mitarbeiter im Büro sehen will, wird in Zukunft schlechte Karten haben.



