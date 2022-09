Köln (ots) -Schokoliebhaber aufgepasst: In diesem Jahr bringt Pixum einen neuen, nachhaltigen Foto-Adventskalender auf den Markt - in streng limitierter Stückzahl. Hinter jedem der 24 Türchen steckt eine kleine Schokolade von Tony's Chocolonely. Die angesagte, bunt verpackte Schokolade aus Amsterdam ist nicht nur ausgesprochen lecker. Tony's Chocolonely legt auch besonderen Wert auf die Nachhaltigkeit seiner Produkte sowie eine faire Kakaoproduktion.Jeden Tag ein Türchen öffnen, jeden Tag eine kleine Überraschung - Adventskalender versüßen die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Noch größer ist die Freude, wenn der Kalender liebevoll und individuell gestaltet ist. Das geht zum Glück mit den Foto-Adventskalendern von Pixum ganz schnell, einfach und macht obendrein Spaß. Ob als Geschenk für die Liebsten oder für sich selbst: Viele individuelle Designmöglichkeiten machen es möglich, im Handumdrehen ein sehr persönliches Kunstwerk zu gestalten.Und auch den Inhalt der Premium-Kalender können Kund:innen selbst bestimmen: zum Selbstbefüllen, mit Türbildchen, mit Kinder®-Schokolade, Ferrero-Pralinen oder jetzt ganz neu - mit nachhaltiger Schokolade von Tony's Chocolonely. Die ausgefallenen Schokoladensorten von Tony's im Kleinformat sorgen garantiert für 24-fachen Genuss ohne schlechtes Gewissen. Denn die niederländische Schokoladenmarke setzt seit jeher auf eine faire und nachhaltige Kakaoproduktion. Somit ist der neue Foto-Adventskalender ein perfektes Geschenk für alle, die verantwortungsvollen Schokoladengenuss lieben. Übrigens: Alle Pixum Foto-Adventskalender mit Schokoladenfüllung haben ab dieser Weihnachtssaison ein biologisch abbaubares Innenteil. Dadurch konnte der Plastikanteil im Vergleich zum Vorjahr um über 80 Prozent gesenkt werden.Personalisierte Geschenke mit Herz100 Prozent persönlich statt nullachtfünfzehn: Auch fürs Weihnachtsfest bietet Pixum viele individuelle und persönliche Geschenkideen. Ob für die Eltern, Großeltern oder den Partner - was kommt mehr von Herzen als ein persönliches, selbst gestaltetes Geschenk? Äußerst beliebte Klassiker unterm Weihnachtsbaum sind jedes Jahr Pixum Fotobücher, Pixum Fotokalender und Pixum Wandbilder, mit denen sich die schönsten Momente des vergangenen Jahres als Erinnerungen verewigen lassen.Hochwertige Last-Minute-Geschenke, die auffallenWer statt Fotos lieber kunstvolle Pop-Art-Designs liebt, der wird ganz sicher bei artboxONE, der Schwestermarke von Pixum, fündig. Egal ob lustig, emotional oder einfach nur schön - hier gibt es hochwertige Geschenke, die nicht nur zu Weihnachten gut ankommen. So bringen zum Beispiel Wandbilder, Kalender, Tassen oder Handyhüllen mit coolen Sprüchen, kleinen Lebensweisheiten oder Pop-Art-Motiven garantiert Spaß in den Alltag. Ein großer Vorteil für Last-Minute-Shopper: Alle artboxONE Produkte sind bereits fertig designt und gestaltet.Tipps und Inspirationen für gelungene Foto-AdventskalenderOb mit nachhaltiger Schokolade, Bildern oder eigenen Mini-Geschenken: Bei Pixum gibt es viele Möglichkeiten, Foto-Adventskalender individuell zu gestalten. Inspirationen und Tipps, welche Foto-Adventskalender zum Beispiel bei Kindern, Freund:innen, Großeltern & Co besonders gut ankommen, gibt es unter: pixum.de/adventskalenderÜber PixumPixum ist einer der führenden Online-Fotoservices in Deutschland und Europa. Neben dem besten Kundenservice und einem einfachen, inspirierenden Einkaufserlebnis, begeistert Pixum seine Kunden mit hochwertigen Markenprodukten wie dem Pixum Fotobuch, dem Pixum Wandbild oder dem Pixum Fotokalender. So hilft der Online-Fotoservice, allen Kunden ihre schönsten Foto-Momente zu bewahren, zu teilen und zu genießen.Pixum Kunden können ihre hochwertigen Fotoprodukte zu jeder Zeit und an jedem Ort gestalten und bestellen - mobil über die Pixum App, auf der Pixum Website oder über die kostenlose Pixum Fotowelt Software. Sowohl die Pixum Produktqualität als auch der Pixum Kundenservice wurden bereits vielfach ausgezeichnet, u.a. vom TÜV Rheinland und der Zeitschrift CHIP.Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in modernen und innovativen Räumlichkeiten in Köln und beschäftigt über 160 Mitarbeiter.Seit Ende 2014 wird mit der Marke artboxONE (artboxone.de) in einem eigenen Online-Shop kuratierte Kunst angeboten. Die vielfältigen Motive reichen von Typografie über Handlettering bis hin zu Street-Art und sind u.a. auf hochwertigen Wandbildern erhältlich.Pressekontakt:Ingo KreutzMobil: +49 (0) 152 56 762 632Nils DanielMobil: +49 (0) 151 46 222 912E-Mail: presse@pixum.compixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/5331317